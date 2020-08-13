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Профессор рассказала о последствиях перегрузок у школьников
Последствиями перегрузок из-за учебы и дополнительных занятий у школьников могут быть неврозы, проблемы со сном, а также ожирение или дефицит массы тела,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:01
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Профессор рассказала о последствиях перегрузок у школьников

15:51 13.08.2020 (обновлено: 16:01 13.08.2020)
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкНачало учебного года в Самаре
Начало учебного года в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последствиями перегрузок из-за учебы и дополнительных занятий у школьников могут быть неврозы, проблемы со сном, а также ожирение или дефицит массы тела, заявила член-корреспондент РАО, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ ИКП РАО Светлана Лазуренко.
"Если говорить о последствиях перегрузок... любая перегрузка, к которой очень часто стремятся родители, имеет другую сторону, то есть они не двигаются в сторону достижения своей цели, а имеют обратный эффект. С одной стороны, у ребенка нарушается функционирование центральной нервной системы, возникают неврозы, различного рода функциональные отклонения... нарушаются сон и режим питания, у кого-то возникает недостаток массы тела, у кого-то это приводит к избытку массы тела, обостряются основные заболевания", - сказала Лазуренко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
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Она отметила, что помимо этого у ребенка из-за постоянных перегрузок меняется эмоциональное состояние, которое иногда приводит к девиантному поведению.
По словам эксперта, последствия перегрузок ребенка в той или иной степени видит каждый родитель. "Всегда надо думать о рациональной нагрузке и учете тех возможностей, потенциальных ресурсов, которые есть у каждого ребенка", - подчеркнула Лазуренко.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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