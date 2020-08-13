https://ria.ru/20200813/1575743554.html
Профессор рассказала о последствиях перегрузок у школьников
Последствиями перегрузок из-за учебы и дополнительных занятий у школьников могут быть неврозы, проблемы со сном, а также ожирение или дефицит массы тела,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:51
2020-08-13T16:01
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96020/67/960206723_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e550ecd4736d768e19b9fbe1c6dba490.jpg
https://sn.ria.ru/20200415/1570066458.html
https://ria.ru/20200129/1564021596.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/96020/67/960206723_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e550ecd4736d768e19b9fbe1c6dba490.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96020/67/960206723_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c8568838954dfd7da1985d4ddbe13afa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/96020/67/960206723_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_11da0caa8342c9a81191c3a6647b4127.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, общество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последствиями перегрузок из-за учебы и дополнительных занятий у школьников могут быть неврозы, проблемы со сном, а также ожирение или дефицит массы тела, заявила член-корреспондент РАО, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ ИКП РАО Светлана Лазуренко.
"Если говорить о последствиях перегрузок... любая перегрузка, к которой очень часто стремятся родители, имеет другую сторону, то есть они не двигаются в сторону достижения своей цели, а имеют обратный эффект. С одной стороны, у ребенка нарушается функционирование центральной нервной системы, возникают неврозы, различного рода функциональные отклонения... нарушаются сон и режим питания, у кого-то возникает недостаток массы тела, у кого-то это приводит к избытку массы тела, обостряются основные заболевания", - сказала Лазуренко
на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Она отметила, что помимо этого у ребенка из-за постоянных перегрузок меняется эмоциональное состояние, которое иногда приводит к девиантному поведению.
По словам эксперта, последствия перегрузок ребенка в той или иной степени видит каждый родитель. "Всегда надо думать о рациональной нагрузке и учете тех возможностей, потенциальных ресурсов, которые есть у каждого ребенка", - подчеркнула Лазуренко.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве
. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.