Эксперты рассказали, как часто мошенники подделывают сайты отелей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отельеры рассказали, что в 2020 году они гораздо чаще, чем раньше, сталкиваются с сайтами-подделками для бронирования номеров в гостиницах, Отельеры рассказали, что в 2020 году они гораздо чаще, чем раньше, сталкиваются с сайтами-подделками для бронирования номеров в гостиницах, сообщает АТОР.

"В этом сезоне мы видим, что количество сайтов-клонов курортных отелей Юга России немного уменьшилось, зато резко увеличилось число инцидентов, связанных с сайтами-подделками", - рассказал Алексей Высоканов, глава управляющей компании сетей отелей.

Эксперты уточняют, что клоны создают агентства-посредники, которые, хотя и оттягивают поток прямых клиентов с официальных сайтов отелей, уменьшая им выручку, но все же совершают реальные бронирования. Сайт-подделка – это мошенники, чья единственная цель – собрать с туристов средства за несуществующие брони и исчезнуть с деньгами.

По словам Высоканова, именно такие ресурсы – настоящий бич этого сезона, особенно в Крыму. Доверчивых покупателей не останавливает, что эти сайты, как правило, плохо сделаны визуально и технически, содержат неправильное название отеля. Клиенты все равно делают переводы преступникам.

"Так, только по одному объекту в Алуште у нас уже с десяток случаев мошенничества. Люди из поисковиков переходили на фальшивый сайт вместо официального, платили деньги на счет ИП или банковскую карту, и на этом связь обрывалась", – рассказывает глава гостиничной сети.

По его словам, администрация Алушты уже написала заявление в полицию по факту мошенничества.

Как говорит Алексей Высоканов, этим летом в Крыму от разных сайтов-подделок пострадали как минимум несколько десятков туристов. Есть такие случаи и с объектами размещения Краснодарского края. "При этом в прошлые годы такого размаха это явление не достигало", - замечает эксперт.

По словам Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО), рост числа сайтов-подделок - часть общего тренда на увеличение случаев мошенничества в интернете, связанного с различными дистанционными сервисами и изменением привычек потребителей.

"Население за период карантина привыкло к дистанционным операциям, расширив свое присутствие в интернете, и мошенники пошли вслед за деньгами, - говорит эксперт. - Сегмент бронирования курортных отелей Юга России и, частично, загородных отелей, для преступников представляет интерес благодаря достаточно высокому среднему чеку транзакции".