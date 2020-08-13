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Туризм
https://ria.ru/20200813/1575741915.html
Эксперты рассказали, как часто мошенники подделывают сайты отелей
Отельеры рассказали, что в 2020 году они гораздо чаще, чем раньше, сталкиваются с сайтами-подделками для бронирования номеров в гостиницах, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151984/37/1519843700_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_744c8c3c711d4df2b938d4b3ab502bc9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, алушта, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край

Эксперты рассказали, как часто мошенники подделывают сайты отелей

16:27 13.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
Открытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отельеры рассказали, что в 2020 году они гораздо чаще, чем раньше, сталкиваются с сайтами-подделками для бронирования номеров в гостиницах, сообщает АТОР.
"В этом сезоне мы видим, что количество сайтов-клонов курортных отелей Юга России немного уменьшилось, зато резко увеличилось число инцидентов, связанных с сайтами-подделками", - рассказал Алексей Высоканов, глава управляющей компании сетей отелей.
Эксперты уточняют, что клоны создают агентства-посредники, которые, хотя и оттягивают поток прямых клиентов с официальных сайтов отелей, уменьшая им выручку, но все же совершают реальные бронирования. Сайт-подделка – это мошенники, чья единственная цель – собрать с туристов средства за несуществующие брони и исчезнуть с деньгами.
По словам Высоканова, именно такие ресурсы – настоящий бич этого сезона, особенно в Крыму. Доверчивых покупателей не останавливает, что эти сайты, как правило, плохо сделаны визуально и технически, содержат неправильное название отеля. Клиенты все равно делают переводы преступникам.
"Так, только по одному объекту в Алуште у нас уже с десяток случаев мошенничества. Люди из поисковиков переходили на фальшивый сайт вместо официального, платили деньги на счет ИП или банковскую карту, и на этом связь обрывалась", – рассказывает глава гостиничной сети.
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По его словам, администрация Алушты уже написала заявление в полицию по факту мошенничества.
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Как говорит Алексей Высоканов, этим летом в Крыму от разных сайтов-подделок пострадали как минимум несколько десятков туристов. Есть такие случаи и с объектами размещения Краснодарского края. "При этом в прошлые годы такого размаха это явление не достигало", - замечает эксперт.
По словам Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО), рост числа сайтов-подделок - часть общего тренда на увеличение случаев мошенничества в интернете, связанного с различными дистанционными сервисами и изменением привычек потребителей.
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"Население за период карантина привыкло к дистанционным операциям, расширив свое присутствие в интернете, и мошенники пошли вслед за деньгами, - говорит эксперт. - Сегмент бронирования курортных отелей Юга России и, частично, загородных отелей, для преступников представляет интерес благодаря достаточно высокому среднему чеку транзакции".
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Вадим Прасов уточняет, что на проблему сайтов-подделок именно сейчас должны обратить внимание и правоохранительные органы, ответственные за борьбу с кибермошенничеством. Необходимо оперативно выявлять организаторов этого "бизнеса" с такими уликами, чтобы они могли получать реальные сроки, добавил он.
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