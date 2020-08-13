Медведев заявил, что борьба с COVID-19 еще не закончена

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Борьба с коронавирусом в России не закончена, проблем еще масса, но тренд на уменьшение заболеваемости прослеживается по всей стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Начну с результатов борьбы с коронавирусом… Понятно, что, как вы справедливо отметили, это борьба, это работа ежедневная, она не закончена. У нас есть еще масса проблем в этой сфере. Тем не менее то, что было сделано в масштабах страны и у вас в Новгородской области, показывает, что нам все-таки удалось минимизировать те проблемы, которые изначально были исключительно большими", - сказал Медведев на встрече с губернатором региона Андреем Никитиным.
Губернатор рассказал, что пиковые значения в регионе пройдены, и сегодня в день заболевают порядка 17-20 человек, тогда как на пике было более сотни заболевших в день.
"Ситуация не закончилась, но по крайней мере она управляема, она понятна", - сказал Никитин.
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Медведев также подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в стране в целом идет на снижение.
"В настоящий момент тренд на уменьшение заболеваемости прослеживает по всей стране и, очевидно, в вашей области... Впереди осенний период, идет активная работа над лекарствами, над вакцинами. Надеюсь, в совокупности это даст хороший результат", - добавил председатель "Единой России".
На встрече Никитин также рассказал Медведеву о реализации партийных проектов в регионе. Ключевым проектом он назвал проект "Культура малой Родины", в рамках которого 49 учреждений культуры в этом году оснащаются оборудованием, а в 25 проходят ремонты. Никитин также отметил проект "Города трудовой доблести", в который вошел город Боровичи, и рассказал о проекте оказания юридической помощи - "юридический автобус", назвав его очень востребованным.
Он отметил, что в этом году в регионе большая муниципальная выборная кампания, и "Единая Россия" представила своих кандидатов. Никитин выразил уверенность в том, что "эта кампания пройдет достойно, на высоком уровне".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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