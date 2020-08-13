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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575740616.html
В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии
Россия не должна оставить без внимания ситуацию с минским офисом компании "Яндекс", необходимо защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:02
протесты в белоруссии
антон горелкин
минск
белоруссия
в мире
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Нельзя быть патриотом России и при этом не быть патриотом Белоруссии
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минск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
антон горелкин, минск, белоруссия, в мире

В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии

15:01 13.08.2020 (обновлено: 15:02 13.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия не должна оставить без внимания ситуацию с минским офисом компании "Яндекс", необходимо защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее источник в компании сообщил РИА Новости, что неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет. Как пояснили РИА Новости в "Яндексе", сотрудники компании в Минске находятся на удаленке, в заблокированных офисах были несколько человек.
"Появление вооруженных людей в офисе "Яндекса" - это наглядная иллюстрация к заявлениям, что "Белоруссия - IT-заповедник" и "европейская Кремниевая долина". Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом. Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат выразил надежду, что никто из сотрудников "Яндекса" не пострадает, однако, по его мнению, в любом случае "Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям". Он отметил, что происходящее с Яндексом в Белоруссии воспринимает "и на свой счет".
"Никому в России сейчас не должно быть все равно, что происходит с минским офисом "Яндекса". Мы должны потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса", - добавил депутат.
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Протесты в БелоруссииАнтон ГорелкинМинскБелоруссияВ мире
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