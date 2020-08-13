В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии

Депутат выразил надежду, что никто из сотрудников "Яндекса" не пострадает, однако, по его мнению, в любом случае "Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям". Он отметил, что происходящее с Яндексом в Белоруссии воспринимает "и на свой счет".