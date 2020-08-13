В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия не должна оставить без внимания ситуацию с минским офисом компании "Яндекс", необходимо защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее источник в компании сообщил РИА Новости, что неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет. Как пояснили РИА Новости в "Яндексе", сотрудники компании в Минске находятся на удаленке, в заблокированных офисах были несколько человек.
"Появление вооруженных людей в офисе "Яндекса" - это наглядная иллюстрация к заявлениям, что "Белоруссия - IT-заповедник" и "европейская Кремниевая долина". Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом. Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат выразил надежду, что никто из сотрудников "Яндекса" не пострадает, однако, по его мнению, в любом случае "Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям". Он отметил, что происходящее с Яндексом в Белоруссии воспринимает "и на свой счет".
"Никому в России сейчас не должно быть все равно, что происходит с минским офисом "Яндекса". Мы должны потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса", - добавил депутат.