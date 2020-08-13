Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200813/1575739460.html
Рыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой
Дальневосточная компания "Доброфлот" открыла под Тулой завод по производству рыбного филе мощностью до 8,5 тонн продукции в год, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:53
тульская область
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575739207_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_c5e5eb993f9304dfbe73f02c45fcbef6.jpg
https://ria.ru/20200718/1574505396.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575739207_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_c5e5eb993f9304dfbe73f02c45fcbef6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575739207_90:0:979:667_1400x0_80_0_0_02c26e6fab6928dbe30c0664209acf7b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575739207_201:0:868:667_1400x0_80_0_0_e4b781a13fb1243e68e0e7da5285babb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика

Рыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой

14:53 13.08.2020
226
© Фото : пресс-службы правительства Тульской областиРыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой
Рыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой
© Фото : пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 13 авг - РИА Новости. Дальневосточная компания "Доброфлот" открыла под Тулой завод по производству рыбного филе мощностью до 8,5 тонн продукции в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
В среду производственные линии предприятия посетил губернатор региона Алексей Дюмин.
"Для Тульской области агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики. Его развитию мы уделяем повышенное внимание. Сегодня мы находимся на бывшем Хомяковском хладокомбинате. Эта площадка долго простаивала, но сейчас производство удалось возобновить благодаря дальневосточной компании "Доброфлот". Это одна из ведущих рыболовных компаний страны", - отметил Дюмин.
В 2018 году компания приобрела "Хомяковский хладокомбинат" (рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад), который находился в аварийном состоянии. В том же году "Доброфлот" приступил к восстановлению предприятия. На сегодня эта работа завершена, общий объем инвестиций компании составил порядка 250 миллионов рублей. Завод запущен на полную мощность и выпускает полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.​
Соборная гора в городе Чекалин Тульской области
18 июля, 16:02
Самый маленький город России благоустроили к 500-летию Тульского кремля
"Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тысяч тонн рыбной продукции в год. Завод обеспечивает работой более 200 местных жителей. Комплекс оснащен самым современным оборудованием. Завод в Тульской области не имеет аналогов по степени автоматизации производства среди рыбоперерабатывающих заводов в России. В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом в Хомяково, поставляется на экспорт в страны Северной Америки. А с сентября начнутся поставки в страны Западной Европы. В планах компании к 2023 году увеличить долю экспорта до 60%", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что компания приобрела земельный участок под дальнейшее строительство логистического центра. Общий объем инвестиций составит два миллиарда рублей, будет создано 400 рабочих мест.
401011
Обсудить 0
Тульская областьНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
КМСП по Программе стимулирования выдала поручительств на 225 млрд рублей
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"
Пятерочка
Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Сбербанк предоставит Оренбургской области облачные сервисы SberCloud
Зерна пшеницы
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы
Осенний фестиваль мороженого Москва-2020 пройдет на ВДНХ
Осенний фестиваль мороженого "Москва-2020" пройдет на ВДНХ 4-6 сентября
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск предложил помощь Белоруссии
Логотип компании Яндекс
Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля
Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Большой каменный мост у Кремля
В Москве состоится первое заседание Совета по стратегическому развитию
Рост экономики
Моор: промышленность в Тюменской области демонстрирует уверенный рост
Синапс
Ученые предложили способ восстановления нервной ткани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния