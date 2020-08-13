Рыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой

"Для Тульской области агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики. Его развитию мы уделяем повышенное внимание. Сегодня мы находимся на бывшем Хомяковском хладокомбинате. Эта площадка долго простаивала, но сейчас производство удалось возобновить благодаря дальневосточной компании "Доброфлот". Это одна из ведущих рыболовных компаний страны", - отметил Дюмин.

В 2018 году компания приобрела "Хомяковский хладокомбинат" (рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад), который находился в аварийном состоянии. В том же году "Доброфлот" приступил к восстановлению предприятия. На сегодня эта работа завершена, общий объем инвестиций компании составил порядка 250 миллионов рублей. Завод запущен на полную мощность и выпускает полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.​