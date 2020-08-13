Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии

ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвал Евросоюз к ясной реакции на события в этой стране.
"Мы категорически осуждаем развитие событий в Белоруссии и на протяжении дней продолжающиеся насильственные действия против демонстрантов", - написал Курц в Twitter.
"Задержанных демонстрантов необходимо срочно освободить, а также быстро и полностью расследовать случаи гибели среди демонстрантов независимой стороной. Необходима ясная реакция ЕС", - добавил канцлер.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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