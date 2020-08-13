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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575737794.html
Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии
Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвал Евросоюз к ясной реакции на события в этой стране. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:29
протесты в белоруссии
себастьян курц
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
австрия
вена
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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себастьян курц, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, австрия, вена, в мире

Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии

14:29 13.08.2020
1032
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвал Евросоюз к ясной реакции на события в этой стране.
"Мы категорически осуждаем развитие событий в Белоруссии и на протяжении дней продолжающиеся насильственные действия против демонстрантов", - написал Курц в Twitter.
"Задержанных демонстрантов необходимо срочно освободить, а также быстро и полностью расследовать случаи гибели среди демонстрантов независимой стороной. Необходима ясная реакция ЕС", - добавил канцлер.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСебастьян КурцАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияАвстрияВенаВ мире
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