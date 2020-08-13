Илон Маск предложил помощь Белоруссии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Основатель компаний Tesla и SpaceX Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии , спросив, чем он может помочь.

Один из пользователей соцсети разместил сообщение с призывом "рассказать всем" информацию о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении. Он отметил на ней аккаунты американских предпринимателей Илона Маска и Билла Гейтса . "Любой, у кого есть голос – используйте его сейчас", - говорится в сообщении.

К публикации прикреплена видеозапись, которая, как указано, содержит кадры протестов в Белоруссии и сопровождается комментариями о жестокости полиции и отсутствии интернета в стране.

"Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?" - прокомментировал это сообщение Маск.

В ответах уже к сообщению Маска его просят привлечь внимание к протестам в Белоруссии, использовать спутники Satrlink для поддержания устойчивой работы интернета в стране, а также оказать финансовую поддержку.

Ранее на платформе change.org была размещена петиция с просьбой провести бета-тестирование спутникового интернета в рамках проекта Starlink в Белоруссии, где еще с прошлой недели были зафиксированы проблемы в работе сети. К моменту публикации новости петиция набрала 5,4 тысячи голосов.