Появилось видео, на котором Киркоров пытается снять платье с Бузовой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой во время вечеринки, посвященной выходу трека "Ролекс".

Исполнительница хита "Мало половин" танцует на спинке дивана в коротком коктейльном платье с глубоким вырезом под песню Егора Крида "Сердцеедка". В это время к ней тянутся руки Киркорова, который хочет то ли поддержать ее, чтобы она не упала, то ли раздеть.

Такой жест со стороны "короля российской эстрады" шокировал подругу блогера и певца Давида Манукяна. На видео она быстро подтягивает наряд. Но, видимо, певец на самом деле таким образом хотел подстраховать Бузову, так как после она просто смеется над этой ситуацией.