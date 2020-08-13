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https://ria.ru/20200813/1575737296.html
Появилось видео, на котором Киркоров пытается снять платье с Бузовой
В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой во время вечеринки, посвященной выходу трека "Ролекс". РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:43
культура
давид манукян (dava)
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филипп киркоров
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, егор крид, звезды, youtube, филипп киркоров, ольга бузова

Появилось видео, на котором Киркоров пытается снять платье с Бузовой

15:43 13.08.2020
6104
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова
Певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой во время вечеринки, посвященной выходу трека "Ролекс".
Исполнительница хита "Мало половин" танцует на спинке дивана в коротком коктейльном платье с глубоким вырезом под песню Егора Крида "Сердцеедка". В это время к ней тянутся руки Киркорова, который хочет то ли поддержать ее, чтобы она не упала, то ли раздеть.
Такой жест со стороны "короля российской эстрады" шокировал подругу блогера и певца Давида Манукяна. На видео она быстро подтягивает наряд. Но, видимо, певец на самом деле таким образом хотел подстраховать Бузову, так как после она просто смеется над этой ситуацией.
Вчера у Киркорова и Манукяна вышел в Сети совместный трек "Ролекс" и клип на него, в котором они рассказывают о том, как любят тратить деньги на удовольствия. За сутки видео, созданное режиссером Алексеем Голубевым, набрало более 1,5 миллионов просмотров на YouTube.
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КультураДавид Манукян (Dava)Новости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиЕгор КридзвездыYouTubeФилипп КиркоровОльга Бузова
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