Клип парня Бузовой и Киркорова набрал более миллиона просмотров

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Новый клип видеоблогера и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна (Dava M) и певца Филиппа Киркорова на совместный трек "Ролекс" менее чем за сутки набрал почти полтора миллиона просмотров на YouTube.

"День первый — номер один. Миллион первый. Первое место в трендах YouTube. Мчим дальше!" — написал Киркоров в инстаграме.

В клипе исполнители рассказывают о том, как им нравится тратить большие деньги на удовольствия и быть королями этой жизни. Параллельно они поют и танцуют в дизайнерской одежде и массивных ювелирных украшениях: "Себе нравлюсь в этой роли, моя кровь под настрой, вечно первый, не второй".