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https://ria.ru/20200813/1575726320.html
Клип парня Бузовой и Киркорова набрал более миллиона просмотров
Новый клип видеоблогера и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна (Dava M) и певца Филиппа Киркорова на совместный трек "Ролекс" менее чем за сутки набрал почти... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:55
ольга бузова
культура
давид манукян (dava)
музыка
новости культуры
youtube
филипп киркоров
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ольга бузова, давид манукян (dava), музыка, новости культуры, youtube, филипп киркоров

Клип парня Бузовой и Киркорова набрал более миллиона просмотров

10:59 13.08.2020 (обновлено: 22:55 13.08.2020)
83593
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Новый клип видеоблогера и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна (Dava M) и певца Филиппа Киркорова на совместный трек "Ролекс" менее чем за сутки набрал почти полтора миллиона просмотров на YouTube.
"День первый — номер один. Миллион первый. Первое место в трендах YouTube. Мчим дальше!" — написал Киркоров в инстаграме.
В клипе исполнители рассказывают о том, как им нравится тратить большие деньги на удовольствия и быть королями этой жизни. Параллельно они поют и танцуют в дизайнерской одежде и массивных ювелирных украшениях: "Себе нравлюсь в этой роли, моя кровь под настрой, вечно первый, не второй".
Видео снял режиссер и клипмейкер Алексей Голубев, который ранее сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими звездами.
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КультураОльга БузоваДавид Манукян (Dava)МузыкаНовости культурыYouTubeФилипп Киркоров
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