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Туристы покупают билеты в Черногорию, несмотря на закрытое авиасообщение
На прошлой неделе туристы купили билетов в Черногорию в пять раз больше, чем за весь предыдущий месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Туристы покупают билеты в Черногорию, несмотря на закрытое авиасообщение

15:09 13.08.2020 (обновлено: 15:21 13.08.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. / Которская бухта, Черногория
Которская бухта, Черногория
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. /
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На прошлой неделе туристы купили билетов в Черногорию в пять раз больше, чем за весь предыдущий месяц, сообщает OneTwoTrip.
После заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну, количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз, отметили специалисты онлайн-сервиса. Они проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели.
Средняя стоимость авиабилета, купленного в период с 3 по 9 августа, составила 13 тысяч рублей на человека в одну сторону.
Наибольшей популярностью пользуется Тиват, туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.
Вылетать россияне планируют преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, причем 80 процентов намерены сделать то в ближайший месяц. Остальные хотят отправиться на Адриатику через два-три месяца.
Авиасообщение между двумя странами пока официально не возобновлено, однако власти Черногории заявили о готовности принимать российских туристов с 7 августа.
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