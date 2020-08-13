Зеленский: переговоры по Донбассу не прекратятся из-за протестов в Минске

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа, встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменится работа контактной группы по Донбассу в связи с протестами в Белоруссии. Трансляцию вел офис президента в Facebook .