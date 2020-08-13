Звезда "Игры престолов" сыграет принца Филиппа в "Короне", пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа в пятом и шестом сезоне исторического сериала Netflix "Корона", СМИ узнали, британский актер Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа в пятом и шестом сезоне исторического сериала Netflix "Корона", сообщает Deadline.

Исполнитель роли верховного септона (Его Воробейшество) в фэнтези-шоу "Игра престолов" сменит Тобайаса Мензиса и Мэтта Смита, которые сыграли герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II в первых четырех сезонах франшизы.

Теперь номинант на премию "Оскар" будет сниматься вместе с Имельдой Стонтон ("Гарри Поттер и Орден Феникса", 2007 год), которую утвердили на роль Елизаветы II (ранее монаршую особу играли Клэр Фой и Оливия Колман).

В июле стало известно , что "Корону" продлили на шестой сезон, который станет последним. Ожидается, что в финальных эпизодах шоураннеры расскажут о жизни королевской семьи Великобритании вплоть до начала 2000-х годов. Это значит, что зрители не увидят, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году и стала герцогиней.