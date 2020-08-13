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Звезда "Игры престолов" сыграет принца Филиппа в "Короне", пишут СМИ
СМИ узнали, британский актер Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа в пятом и шестом сезоне исторического сериала Netflix "Корона", сообщает Deadline. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания

Звезда "Игры престолов" сыграет принца Филиппа в "Короне", пишут СМИ

14:06 13.08.2020
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© HBOКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа в пятом и шестом сезоне исторического сериала Netflix "Корона", сообщает Deadline.
Исполнитель роли верховного септона (Его Воробейшество) в фэнтези-шоу "Игра престолов" сменит Тобайаса Мензиса и Мэтта Смита, которые сыграли герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II в первых четырех сезонах франшизы.
Теперь номинант на премию "Оскар" будет сниматься вместе с Имельдой Стонтон ("Гарри Поттер и Орден Феникса", 2007 год), которую утвердили на роль Елизаветы II (ранее монаршую особу играли Клэр Фой и Оливия Колман).
В июле стало известно, что "Корону" продлили на шестой сезон, который станет последним. Ожидается, что в финальных эпизодах шоураннеры расскажут о жизни королевской семьи Великобритании вплоть до начала 2000-х годов. Это значит, что зрители не увидят, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году и стала герцогиней.
Премьера четвертого сезона состоится позже в этом году.
Кадр из трейлера к третьему сезону сериала Корона
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