ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов

© AP Photo / Sergei Grits Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов

На сайте Центральной комиссии опубликовали разбивку итогов голосования по всем регионам республики. Это предварительные данные, окончательные цифры ЦИК должна утвердить на своем заседании, дату которого пока не назначили.

Из таблицы следует, что в Могилевской области Лукашенко поддержали 88,06% пришедших на участки граждан, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%.

За Тихановскую в Могилевской области высказались 4,73% избирателей, в Минской — 11,81%, в Гродненской — 13,81%, в Гомельской — 5,98%, в Витебской — 9,18%, в Брестской — 10,33%.

Другие кандидаты на пост президента — Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев — набрали меньше голосов.

Против всех кандидатов в Минске проголосовали 10,01% избирателей, в Могилевской области — 3,96%, в Минской — 3,86%, в Гродненской — 3,49%, в Гомельской — 4,09%, в Витебской — 3,26%, в Брестской — 3,26%.

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.