Названы суммы, которые туристы готовы потратить на путешествие в выходные

Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить на путешествие вдвоем на два выходных дня, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди четырех тысяч пользователей и выяснили, что расходы 39 процентов из них ограничены пятью тысячами рублей. Еще треть опрошенных готова увеличить бюджет до 10 тысяч рублей.

С суммой от 10 до 15 тысяч рублей могут расстаться 15 процентов респондентов, а шесть процентов планируют увеличить ее до 20 тысяч рублей.