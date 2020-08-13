https://ria.ru/20200813/1575731697.html
Названы суммы, которые туристы готовы потратить на путешествие в выходные
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить на путешествие вдвоем на два выходных дня, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:34
2020-08-13T12:34
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155588/29/1555882998_0:195:2947:1852_1400x0_80_0_0_8c9947d22cbfc092e3f9aff8ed8adc60.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить на путешествие вдвоем на два выходных дня, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди четырех тысяч пользователей и выяснили, что расходы 39 процентов из них ограничены пятью тысячами рублей. Еще треть опрошенных готова увеличить бюджет до 10 тысяч рублей.
С суммой от 10 до 15 тысяч рублей могут расстаться 15 процентов респондентов, а шесть процентов планируют увеличить ее до 20 тысяч рублей.
Лишь каждый десятый позволяет себе потратить на отдых в выходные более 20 тысяч рублей.