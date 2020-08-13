Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. При вакцинации от коронавирусной инфекции резус-фактор не будет иметь значения, защита будет у людей как с положительным, так и с отрицательным, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследования испанских и бразильских учёных написала, что у людей с отрицательным резус-фактором риск заражения коронавирусом может быть повышен.
"При вакцинации людей резус-фактор не будет играть никакого значения... Одинаково будут все защищены, наша вакцина проникает совсем по другим принципам, а не по тем, по которым в клетку проникает сам возбудитель",- рассказал Гинцбург.
В свою очередь руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила РИА Новости, что влияние резус-фактора на риск заражения коронавирусом требует дополнительного изучения.
"Это предстоит оценить на большом количестве людей в последующем, пока никаких подтверждающих данных о влиянии нет",- подчеркнула она, отметив, что в России больше людей с положительным резус-фактором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.