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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575730721.html
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
При вакцинации от коронавирусной инфекции резус-фактор не будет иметь значения, защита будет у людей как с положительным, так и с отрицательным, сообщил РИА... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:45
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19

12:10 13.08.2020 (обновлено: 13:45 13.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. При вакцинации от коронавирусной инфекции резус-фактор не будет иметь значения, защита будет у людей как с положительным, так и с отрицательным, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследования испанских и бразильских учёных написала, что у людей с отрицательным резус-фактором риск заражения коронавирусом может быть повышен.

"При вакцинации людей резус-фактор не будет играть никакого значения... Одинаково будут все защищены, наша вакцина проникает совсем по другим принципам, а не по тем, по которым в клетку проникает сам возбудитель",- рассказал Гинцбург.

В свою очередь руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила РИА Новости, что влияние резус-фактора на риск заражения коронавирусом требует дополнительного изучения.
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"Это предстоит оценить на большом количестве людей в последующем, пока никаких подтверждающих данных о влиянии нет",- подчеркнула она, отметив, что в России больше людей с положительным резус-фактором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
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