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Развеяны популярные мифы о похудении
Диетолог Анастасия Черных в интервью порталу progorod79.ru развеяла самые популярные мифы о похудении. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:10
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
общество

Развеяны популярные мифы о похудении

12:03 13.08.2020 (обновлено: 13:10 13.08.2020)
9107
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Диетолог Анастасия Черных в интервью порталу progorod79.ru развеяла самые популярные мифы о похудении.
По ее словам, самым главным заблуждением у желающих похудеть является уверенность в том, что голодание поможет сбросить лишние килограммы.

"Когда мы голодаем, то еще больше замедляем обмен веществ, так как организм в стрессе, переходит в режим запаса энергии, и потеря веса происходит за счет мышечной массы и воды, а совсем не жира", — объяснила она.

Другой распространенный миф — запрет на прием пищи после шести вечера. Врач отметила, что такой режим питания подходит не всем людям и излишние ограничения могут лишь навредить организму.
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"Самое главное — это есть вечером легкоусвояемый белок. Например, рыбу и некрахмалистые овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец", — рекомендовала собеседница портала.

Черных также напомнила, что обезжиренные продукты, несмотря на заявленную производителем пользу, часто могут навредить худеющим из-за высокого содержания крахмала и сахара.
Специалист подчеркнула, что людям, желающим сбросить лишний вес без вреда для здоровья, в первую очередь нужно обратиться к диетологу, пройти диагностику тела и сдать необходимые анализы.
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