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Религия и мировоззрение
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В РПЦ оценили идею вычеркнуть графу "пол" из паспортов в Нидерландах
Решение властей Нидерландов отказаться от указания пола в документах, удостоверяющих личность, лишает людей государственного признания своего пола, дарованного... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, нидерланды, в мире

В РПЦ оценили идею вычеркнуть графу "пол" из паспортов в Нидерландах

11:31 13.08.2020 (обновлено: 13:13 13.08.2020)
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© РИА Новости / Ирина Попова / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Нидерландах
Парламентские выборы в Нидерландах
© РИА Новости / Ирина Попова
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Решение властей Нидерландов отказаться от указания пола в документах, удостоверяющих личность, лишает людей государственного признания своего пола, дарованного Богом, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Министр образования Ингрид ван Энгелсховен объявила об исчезновении упоминаний о женском и мужском поле в нидерландских удостоверениях личности с 2024-2025 года.
"Это (решение - ред.) фактически лишает человека права считать себя принадлежащим к своему, дарованному Богом полу, и, что важно, получать признание этого права государством", - написал Легойда в своем Telegram.
По его словам, теперь, если кто-то в Нидерландах не "ощущает" себя ни мужчиной, ни женщиной, "всем остальным людям следует отныне забыть про свою половую принадлежность".
"Официальной причиной такого, мягко говоря, странного решения называют "бюрократические сложности", однако, можно предположить, что это делается под давлением меньшинств, которые изобрели такое количество моделей гендерного поведения, что, вероятно, бланков удостоверений для описания этого многообразия не хватает", - предположил представитель Русской церкви.
Знаки мужчины и женщины
7 августа, 11:10Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаНидерландыВ мире
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