В РПЦ оценили идею вычеркнуть графу "пол" из паспортов в Нидерландах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Решение властей Нидерландов отказаться от указания пола в документах, удостоверяющих личность, лишает людей государственного признания своего пола, дарованного Богом, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Министр образования Ингрид ван Энгелсховен объявила об исчезновении упоминаний о женском и мужском поле в нидерландских удостоверениях личности с 2024-2025 года.

"Это (решение - ред.) фактически лишает человека права считать себя принадлежащим к своему, дарованному Богом полу, и, что важно, получать признание этого права государством", - написал Легойда в своем Telegram.

По его словам, теперь, если кто-то в Нидерландах не "ощущает" себя ни мужчиной, ни женщиной, "всем остальным людям следует отныне забыть про свою половую принадлежность".