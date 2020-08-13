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В Москве "заминировали" десять судов
Десять московских судов в четверг пришлось эвакуировать из-за писем о якобы заложенных бомбах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
саратов
пермь
красноярск
происшествия
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москва
саратов
пермь
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, саратов, пермь, красноярск, происшествия

В Москве "заминировали" десять судов

11:26 13.08.2020
8495
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десять московских судов в четверг пришлось эвакуировать из-за писем о якобы заложенных бомбах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Аналогичные сообщения пришли и в региональные суды: в частности, в Саратове, Перми, Красноярске и Волгограде.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители были эвакуированы", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда. Идут проверки.
Эвакуированы Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
В аэропорту Хабаровска
12 августа, 06:18
Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
2222212
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСаратовПермьКрасноярскПроисшествия
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