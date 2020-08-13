https://ria.ru/20200813/1575728780.html
В Москве "заминировали" десять судов
Десять московских судов в четверг пришлось эвакуировать из-за писем о якобы заложенных бомбах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:26
2020-08-13T11:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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саратов
пермь
красноярск
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, саратов, пермь, красноярск, происшествия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десять московских судов в четверг пришлось эвакуировать из-за писем о якобы заложенных бомбах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Аналогичные сообщения пришли и в региональные суды: в частности, в Саратове
, Перми
, Красноярске
и Волгограде
.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители были эвакуированы", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда. Идут проверки.
Эвакуированы Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ
, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.