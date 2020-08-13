В Москве "заминировали" десять судов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десять московских судов в четверг пришлось эвакуировать из-за писем о якобы заложенных бомбах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Перми, Красноярске и Волгограде. Аналогичные сообщения пришли и в региональные суды: в частности, в Саратове

"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители были эвакуированы", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда. Идут проверки.

Эвакуированы Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.