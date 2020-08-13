В СК Белоруссии рассказали о "координаторах" беспорядков

"Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", — добавили в комитете.