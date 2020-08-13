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Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании
Волжский районный суд Саратова в четверг оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского (ЕР), который использовал... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:10
николай бондаренко
николай панков
единая россия
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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николай бондаренко, николай панков, единая россия, саратов, происшествия

Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании

11:10 13.08.2020
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© Фото : Саратовская областная ДумаЗаседание Саратовской областной думы
Заседание Саратовской областной думы
© Фото : Саратовская областная Дума
Заседание Саратовской областной думы. Архивное фото
САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в четверг оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского (ЕР), который использовал нецензурную лексику на заседании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко опубликовал на своем YouTube-канале видео с заседания рабочей группы комитета по культуре думы, где в июне эмоционально обсуждалась инициатива коммунистов объявить 28 октября Днем саратовских авиастроителей. На заседании один из коммунистов обвинил "Единую Россию" в развале Саратовского авиазавода, в разгар дискуссии депутат Чернышевский встал с места и ответил оппоненту матом. Позднее Чернышевский заявил, что готов нести ответственность за использование нецензурной лексики, и признал недопустимыми подобные выражения в стенах парламента.
"Рассмотрено дело, (Чернышевскому) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей, он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что, согласно материалам дела, административный протокол составили сотрудники полиции за то, что 16 июня на заседании рабочей группы областной думы Чернышевский выражался грубой нецензурной бранью в адрес депутата Александра Анидалова (КПРФ).
"Вину Чернышевский не признал, он заявил, что не считает, что совершил правонарушение, и воспользовался статьей 51 Конституции РФ, пояснив, что наказание оставляет на усмотрение суда", - добавили в пресс-службе. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что ее коллега Чернышевский прибег к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове. Лосина сожалеет, что так произошло, и обращаться в мандатную комиссию на Чернышевского не будет. По словам главы комитета, она написала жалобу в мандатную комиссию на депутата от КПРФ Владимира Есипова из-за допущенной в ее адрес грубости на этом заседании.
Секретарь саратовского реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков, комментируя инцидент, заявил РИА Новости, что в "Единой России" не приветствуют использование нецензурной лексики депутатами и призывают не поддаваться на провокации оппонентов. По его словам, подобные ситуации должна рассматривать комиссия по этике. Он уточнил, что Чернышевский приостановил свое членство в ЕР еще в 2008 году, но остается в составе фракции партии в облдуме.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
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21153024
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