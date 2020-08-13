Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в четверг оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского (ЕР), который использовал нецензурную лексику на заседании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко опубликовал на своем YouTube-канале видео с заседания рабочей группы комитета по культуре думы, где в июне эмоционально обсуждалась инициатива коммунистов объявить 28 октября Днем саратовских авиастроителей. На заседании один из коммунистов обвинил "Единую Россию" в развале Саратовского авиазавода, в разгар дискуссии депутат Чернышевский встал с места и ответил оппоненту матом. Позднее Чернышевский заявил, что готов нести ответственность за использование нецензурной лексики, и признал недопустимыми подобные выражения в стенах парламента.

"Рассмотрено дело, (Чернышевскому) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей, он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что, согласно материалам дела, административный протокол составили сотрудники полиции за то, что 16 июня на заседании рабочей группы областной думы Чернышевский выражался грубой нецензурной бранью в адрес депутата Александра Анидалова (КПРФ).

"Вину Чернышевский не признал, он заявил, что не считает, что совершил правонарушение, и воспользовался статьей 51 Конституции РФ, пояснив, что наказание оставляет на усмотрение суда", - добавили в пресс-службе. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что ее коллега Чернышевский прибег к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове. Лосина сожалеет, что так произошло, и обращаться в мандатную комиссию на Чернышевского не будет. По словам главы комитета, она написала жалобу в мандатную комиссию на депутата от КПРФ Владимира Есипова из-за допущенной в ее адрес грубости на этом заседании.