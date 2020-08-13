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Режиссер "Ведьмака" объявил: съемки второго сезона возобновлены
Стивен Серджик, режиссер первых двух эпизодов фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли, рассказал в инстаграме о том, что вместе с... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156045/80/1560458030_291:0:2538:1264_1400x0_80_0_0_9d1b8714f7a2811615ea1a67359beb95.jpg
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РИА Новости
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самоизоляция, коронавирус covid-19, генри кавилл, новости культуры, netflix

Режиссер "Ведьмака" объявил: съемки второго сезона возобновлены

12:13 13.08.2020
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© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019-...)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стивен Серджик, режиссер первых двух эпизодов фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли, рассказал в инстаграме о том, что вместе с командой возобновил съемки второго сезона.
"Осталось три минуты перед тем, как мы во второй раз приступим к работе над новым сезоном "Ведьмака". Все осторожничают, но настроение хорошее. Спасибо команде и Netflix за то, что ищите новые пути коммуникации, чтобы члены съемочной группы держали социальную дистанцию", — написал Серджик.
В посте он также отметил нескольких членов команды и актеров, в том числе Кристофера Хивью, который сыграет жуткого монстра по имени Нивеллен. Вскоре после закрытия производства "Ведьмака" в марте этого года Хивью сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Остальным повезло, так как большая часть съемочной группы уже была отправлена домой.
По информации Screen Rant, работа над "Ведьмаком" должна была начаться 17-го августа, однако съемки возобновили за несколько дней до запланированной даты. Ожидается, что шоу будет выпущено ближе к середине или концу 2021-го года, при условии, что кинопроизводство снова не приостановят.
Кадр из сериала Ведьмак
15 июня, 18:39Культура
Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Генри КавиллНовости культурыNetflix
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