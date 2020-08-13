Режиссер "Ведьмака" объявил: съемки второго сезона возобновлены

"Осталось три минуты перед тем, как мы во второй раз приступим к работе над новым сезоном "Ведьмака". Все осторожничают, но настроение хорошее. Спасибо команде и Netflix за то, что ищите новые пути коммуникации, чтобы члены съемочной группы держали социальную дистанцию", — написал Серджик.