Режиссер "Ведьмака" объявил: съемки второго сезона возобновлены

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стивен Серджик, режиссер первых двух эпизодов фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли, рассказал в инстаграме о том, что вместе с командой возобновил съемки второго сезона.
"Осталось три минуты перед тем, как мы во второй раз приступим к работе над новым сезоном "Ведьмака". Все осторожничают, но настроение хорошее. Спасибо команде и Netflix за то, что ищите новые пути коммуникации, чтобы члены съемочной группы держали социальную дистанцию", — написал Серджик.
В посте он также отметил нескольких членов команды и актеров, в том числе Кристофера Хивью, который сыграет жуткого монстра по имени Нивеллен. Вскоре после закрытия производства "Ведьмака" в марте этого года Хивью сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Остальным повезло, так как большая часть съемочной группы уже была отправлена домой.
По информации Screen Rant, работа над "Ведьмаком" должна была начаться 17-го августа, однако съемки возобновили за несколько дней до запланированной даты. Ожидается, что шоу будет выпущено ближе к середине или концу 2021-го года, при условии, что кинопроизводство снова не приостановят.