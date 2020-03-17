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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:19+0300
https://ria.ru/20200317/1568702817.html
Актер из "Игры престолов" заразился коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565006135_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_cb2f82a5e087f38474b44c590b81d510.jpg
РИА Новости

Актер из "Игры престолов" заразился коронавирусом

02:27 17.03.2020 (обновлено: 03:19 17.03.2020)
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© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра Престолов"
Кадр из сериала Игра Престолов
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале "Игра престолов", сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, вместе с семьей он будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.

"К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды", - написал актер в Instagram.

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.
"Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!" - добавил Хивью.
Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).
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Скорость распространения нового коронавируса
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