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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зафиксировано в Москве — 692, Свердловской области — 162, Санкт-Петербурге — 160, сообщили... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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происшествия
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, свердловская область, санкт-петербург, происшествия

В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусом

10:35 13.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зафиксировано в Москве — 692, Свердловской области — 162, Санкт-Петербурге — 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 692; 2. Свердловская область – 162; 3. Санкт-Петербург - 160", - говорится в сообщении.
В целом в стране за минувшие сутки выявлено 5057 случаев COVID-19, за все время пандемии- 907 758, сообщили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
0531202
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваСвердловская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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