В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва – 692; 2. Свердловская область – 162; 3. Санкт-Петербург - 160", - говорится в сообщении.

В целом в стране за минувшие сутки выявлено 5057 случаев COVID-19, за все время пандемии- 907 758, сообщили в штабе.