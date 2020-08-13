https://ria.ru/20200813/1575726091.html
В России за сутки умерли 124 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 124 человека с COVID-19 , за все время - 15 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:32
2020-08-13T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
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москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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