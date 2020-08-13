Эксперт рассказал, как выбрать ноутбук для учебы

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне в преддверии начала учебного года увеличили покупки различной техники. О том, как подобрать оптимальную модель ноутбука, рассказал РИА Новости менеджер категории "Электроника" сервиса "Кирилл Родин. Россияне в преддверии начала учебного года увеличили покупки различной техники. О том, как подобрать оптимальную модель ноутбука, рассказал РИА Новости менеджер категории "Электроника" сервиса " Яндекс.Маркет

"Если ноутбук будет использоваться только дома, то можно пренебречь такими характеристиками, как вес, автономность, компактность и внешний вид. Для того, чтобы глаза меньше уставали, разрешение экрана должно быть не ниже Full HD (1920х1080), а размер — не менее 14 дюймов. Помимо этого, для быстрой и комфортной работы объём оперативной памяти должен быть не менее 4–6 Гб", - сказал Родин.

Как отметил эксперт, бюджетные модели, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей, подойдут для базовых задач: просмотра обучающих роликов и учебников, работы в простых программах. В сегменте 30–40 тысяч рублей Родин рекомендует модели с более мощным процессором, дискретной видеокартой начального уровня и быстрым SSD диском. "Это позволяет увеличить скорость работы и комфортнее работать в графических редакторах и других более сложных программах, необходимых для учёбы", - пояснил эксперт.

Если нужно совмещать учёбу и игры, эксперт советует присмотреться к более мощным, но и более дорогим моделям.

Эксперты "Яндекс.Маркета" отметили, что подготовка к новому учебному году уже началась - спрос на ноутбуки постепенно растёт с начала июля, а в первую неделю августа количество переходов на предложения устройств в интернет-магазины было почти на 10% больше, чем в начале июля.