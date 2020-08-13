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Эксперт рассказал, как выбрать ноутбук для учебы
Россияне в преддверии начала учебного года увеличили покупки различной техники. О том, как подобрать оптимальную модель ноутбука, рассказал РИА Новости менеджер РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T09:32
яндекс.маркет
кирилл родин
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_7e6d9161e623ea835414f5273f6ec926.jpg
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яндекс.маркет, кирилл родин, технологии, общество

Эксперт рассказал, как выбрать ноутбук для учебы

09:32 13.08.2020
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне в преддверии начала учебного года увеличили покупки различной техники. О том, как подобрать оптимальную модель ноутбука, рассказал РИА Новости менеджер категории "Электроника" сервиса "Яндекс.Маркет" Кирилл Родин.
"Если ноутбук будет использоваться только дома, то можно пренебречь такими характеристиками, как вес, автономность, компактность и внешний вид. Для того, чтобы глаза меньше уставали, разрешение экрана должно быть не ниже Full HD (1920х1080), а размер — не менее 14 дюймов. Помимо этого, для быстрой и комфортной работы объём оперативной памяти должен быть не менее 4–6 Гб", - сказал Родин.
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Как отметил эксперт, бюджетные модели, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей, подойдут для базовых задач: просмотра обучающих роликов и учебников, работы в простых программах. В сегменте 30–40 тысяч рублей Родин рекомендует модели с более мощным процессором, дискретной видеокартой начального уровня и быстрым SSD диском. "Это позволяет увеличить скорость работы и комфортнее работать в графических редакторах и других более сложных программах, необходимых для учёбы", - пояснил эксперт.
Если нужно совмещать учёбу и игры, эксперт советует присмотреться к более мощным, но и более дорогим моделям.
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Эксперты "Яндекс.Маркета" отметили, что подготовка к новому учебному году уже началась - спрос на ноутбуки постепенно растёт с начала июля, а в первую неделю августа количество переходов на предложения устройств в интернет-магазины было почти на 10% больше, чем в начале июля.
В прошлом году россияне примерно в это же время начали активно интересоваться категорией, однако сейчас пользователи сервиса интересуются ноутбуками примерно на 15% чаще, чем в аналогичном периоде 2019 года. Этим летом россияне чаще всего интересуются устройствами за 60 тысяч рублей, хотя в августе прошлого года пользователи сервиса были готовы отдать за гаджет около 54 тысяч рублей.
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Яндекс.МаркетКирилл РодинТехнологииОбщество
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