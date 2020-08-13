В Минске освободили задержанных стрингеров Ruptly

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что в Белоруссии освободили двух стрингеров видеоагентства Ruptly, с которыми не было связи четыре дня.
"Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто", — написала она в Telegram-канале.
Также в Telegram-канале "RT на русском" появилась информация, что Сергей Каменетский и Александр Ковалев снимали открытие избирательных участков в Минске 9 августа. Перед задержанием они успели отправить последнее сообщение: "Задержали". "Сейчас оба отправляются домой", — добавляется в сообщении.
Ранее Симоньян рассказала, что еще одну девушку, которая работает стрингером, продержали в камере двое суток и недавно также отпустили.
В республике четвертый день продолжаются массовые акции протеста, вышедшие на улицы демонстранты недовольны итогами прошедшего в воскресенье голосования. Самая сложная обстановка в столице: митингующие сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на представителей СМИ, освещающих события в различных белорусских городах. Так, в Минске сотрудники ОМОНа побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию.
Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.
Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее сообщалось о задержании фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
При задержании их избивали, а после освобождения некоторым запретили въезд в Белоруссию.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".
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