Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская певица Валентина Легкоступова получила травму головы, ударившись головой в ванной после падения. Такую версию, как сообщает РЕН ТВ, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
О госпитализации Легкоступовой стало известно во вторник. По данным ряда СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже она впала в кому, врачи пытаются снять отек мозга.
По данным "Московского комсомольца", врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.
Легкоступова — российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году. Валентина Легкоступова — исполнительница таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.