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https://ria.ru/20200813/1575721548.html
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
Российская певица Валентина Легкоступова получила травму головы, ударившись головой в ванной после падения. Такую версию, как сообщает РЕН ТВ,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:34
культура
валентина легкоступова
россия
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина легкоступова, россия, происшествия

Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому

07:21 13.08.2020 (обновлено: 12:34 13.08.2020)
22129
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская певица Валентина Легкоступова получила травму головы, ударившись головой в ванной после падения. Такую версию, как сообщает РЕН ТВ, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
О госпитализации Легкоступовой стало известно во вторник. По данным ряда СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже она впала в кому, врачи пытаются снять отек мозга.
По данным "Московского комсомольца", врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
12 августа, 02:04Культура
Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
Легкоступова — российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году. Валентина Легкоступова — исполнительница таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.
431164320
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КультураВалентина ЛегкоступоваРоссияПроисшествия
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