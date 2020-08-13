Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому

Легкоступова — российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году. Валентина Легкоступова — исполнительница таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.