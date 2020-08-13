Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575720620.html
Прическу первоклассниц признали опасной
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заплетая девочкам слишком тугие косички, родители подвергают детей опасности. К чему может привести привычная школьная прическа,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T04:05
волосы
дети
здоровье - общество
школа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_120db802223db07b049f4da275674105.jpg
https://ria.ru/20200811/1575617097.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_120db802223db07b049f4da275674105.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e7da249c0f35e795531989bb98bf7589.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_269:0:2316:2047_1400x0_80_0_0_d35c6c8d0f9758e7b9d22eb7aabbd84c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волосы, дети, здоровье - общество, школа, общество

Прическу первоклассниц признали опасной

04:05 13.08.2020
1218
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заплетая девочкам слишком тугие косички, родители подвергают детей опасности. К чему может привести привычная школьная прическа, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.
В школах есть определенные требования: девочки должны быть с забранными волосами, волосы не должны закрывать лицо и глаза. С медицинской точки зрения волосы нужно убирать, потому что волосы, которые закрывают лицо, не только мешают, но и напрягают зрение. Более того, волосы отвлекают ребенка, что сказывается на учебном процессе. Но есть и другая сторона медали, предупредила Юлия Нагайцева. Мамы очень любят делать тугие прически заранее: заплетают косичку на ночь, чтобы сократить время сборов ребенка в школу утром, что может нанести вред, рассказала трихолог в интервью радио Sputnik.
"Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона", – рассказала Юлия Нагайцева.
Данная форма алопеции не лечится терапевтическим путем, предупредила трихолог.
"Есть только один способ восстановления – хирургическая трансплантация волос. Процедура достаточно дорогостоящая, есть определенные ограничения, и самое главное – даже после пересадки волос, если продолжать делать подобные прически, процесс возобновится", – сказала Юлия Нагайцева.
Трихолог рассказала, как обезопасить ребенка от алопеции.
"Если вы делаете прически ребенку в школу, после школы волосы нужно обязательно распустить или собрать в более легкий хвост. На ночь волосы желательно распустить. Если волосы слишком длинные, можно заплести свободную легкую косу", – сказала радио Sputnik Юлия Нагайцева.
Школьные рюкзаки
11 августа, 03:24
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
603014
Обсудить 1
ВолосыДетиЗдоровье - ОбществоШколаОбщество
Рекомендуем
Инспекторы ГИБДД на мотоциклах
Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Свеча
Умер писатель Игорь Ефимов
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Российские рубли
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Шереметьево
Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
Акция протеста в Белоруссии
В Белоруссии завершился четвертый день протестов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
Отдел бытовой химии в магазине
Женщина смешала два моющих средства во время уборки и умерла
Мужчина отдыхает на диване с книгой
Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм
Погоня за женщиной, зажавшей руку сотрудника МВД Белоруссии стеклом
Опубликовано видео погони за водителем в Минске
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Белорусы выбросили в мусор форму спецназа
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
Лента новостейМолния