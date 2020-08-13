Прическу первоклассниц признали опасной

"Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона", – рассказала Юлия Нагайцева.