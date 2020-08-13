РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.
По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.
Такая ситуация, как пишет РБК, сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другими факторами стали кризис, вызванный пандемией коронавируса, и падение нефтяных цен.
Появление чистого долга не несет значимой угрозы для экономической системы, однако является знаковым событием как итог экономического кризиса, отмечает РБК.
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер.