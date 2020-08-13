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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:59
михаил мишустин
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
экономика
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Как я и говорил, 20 истекших лет, что профукали бездарно, спишут на корону. лишь олигархи пухнут в любой кризис. Беднеет большинство граждан.
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Думали однажды накопив на высоких ценах на нефть, хватит на вечность? На-те, получите. Вот что значит надеяться на конъюнктуру и не развиваться. Очередная многоходовочка и мы вновь у разбитого корыта.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, экономика

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

03:21 13.08.2020 (обновлено: 03:59 13.08.2020)
48869
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.
По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.
Такая ситуация, как пишет РБК, сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другими факторами стали кризис, вызванный пандемией коронавируса, и падение нефтяных цен.
Появление чистого долга не несет значимой угрозы для экономической системы, однако является знаковым событием как итог экономического кризиса, отмечает РБК.
Российские рубли
30 июля, 08:00
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер.
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Обсудить 17
Михаил МишустинСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Как я и говорил, 20 истекших лет, что профукали бездарно, спишут на корону. лишь олигархи пухнут в любой кризис. Беднеет большинство граждан.
13 августа, 03:34
ЛКЛысый Кучерявый
63001043
Думали однажды накопив на высоких ценах на нефть, хватит на вечность? На-те, получите. Вот что значит надеяться на конъюнктуру и не развиваться. Очередная многоходовочка и мы вновь у разбитого корыта.
13 августа, 03:42
Алексей Веселин
50120033
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