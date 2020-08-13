Анна Нетребко посетила знаменитые Катакомбы капуционов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в инстаграме несколько видео, на которых показала, как посещает погребальные Катакомбы капуцинов, расположенные в Палермо на острове Сицилия.

"Этот пост не для слабонервных. Знаменитые катакомбы капуцинов — более восьми тысяч незахороненных тел — мумий и скелетов. Монахи, знатные люди, женщины и дети. Этот склеп с коридорами, где лежат и висят мертвецы, берет свое начало в XVII-м веке", — написала Нетребко.

На видео певица продемонстрировала разные залы, где находятся усыпальницы мужчин, женщин, детей, представителей духовенства и аристократии. Анна Нетребко видела и самую известную мумию Розалии Ломбардо — двухлетней девочки, которая умерла в 1920-м году от пневмонии в возрасте двух лет, и чье забальзамированное тело сохранилось почти без изменений. Из-за этого ее даже назвали "Спящей красавицей".

Многие пользователи считают Анну Нетребко "сильной" и "бесстрашной", раз она не побоялась посетить место с такой тяжелой энергетикой.