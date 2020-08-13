https://ria.ru/20200813/1575708165.html
Анна Нетребко посетила знаменитые Катакомбы капуционов
Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в инстаграме несколько видео, на которых показала, как посещает погребальные Катакомбы капуцинов, расположенные в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:14
2020-08-13T03:14
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, сицилия, новости - туризм, анна нетребко, палермо
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в инстаграме несколько видео, на которых показала, как посещает погребальные Катакомбы капуцинов, расположенные в Палермо на острове Сицилия.
"Этот пост не для слабонервных. Знаменитые катакомбы капуцинов — более восьми тысяч незахороненных тел — мумий и скелетов. Монахи, знатные люди, женщины и дети. Этот склеп с коридорами, где лежат и висят мертвецы, берет свое начало в XVII-м веке", — написала Нетребко.
На видео певица продемонстрировала разные залы, где находятся усыпальницы мужчин, женщин, детей, представителей духовенства и аристократии. Анна Нетребко видела и самую известную мумию Розалии Ломбардо — двухлетней девочки, которая умерла в 1920-м году от пневмонии в возрасте двух лет, и чье забальзамированное тело сохранилось почти без изменений. Из-за этого ее даже назвали "Спящей красавицей".
Многие пользователи считают Анну Нетребко "сильной" и "бесстрашной", раз она не побоялась посетить место с такой тяжелой энергетикой.
"Действительно, не для слабонервных", — согласилась elena_eaz.; "Я, конечно, посмотрела ваш пост, но туда не пойду. Вы такая смелая", — считает elinasave; "Жуть-то какая. Даже смотришь и холод чувствуешь. Аннушка удивила", — присоединилась к обсуждению luboff.kz.