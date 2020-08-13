Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос", — говорится в описании ролика.