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Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане
На YouTube разместили тизер фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" о влиятельных женщинах из загадочного клана. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T07:10
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, хибла герзмава, рената литвинова, youtube, максим суханов, антон шагин

Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане

07:10 13.08.2020
1752
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На YouTube разместили тизер фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" о влиятельных женщинах из загадочного клана.
"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос", — говорится в описании ролика.
Главные роли в фильме исполнили: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Татьяна Пилецкая, Хибла Герзмава, Максим Суханов, Тимур Сурков, Мария Бердинских и другие.
Музыку к картине написала российская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова, более известная слушателям как Земфира.
"Северный ветер" выйдет в прокат 26 ноября.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыХибла ГерзмаваРената ЛитвиноваYouTubeМаксим СухановАнтон Шагин
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