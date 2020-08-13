https://ria.ru/20200813/1575684012.html
Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в США
Принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), чтобы спокойно растить своего сына Арчи после ухода из британской... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T00:43
2020-08-13T05:14
эллен дедженерес
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меган маркл
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опра уинфри
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эллен дедженерес, стиль жизни, новости культуры, меган маркл, знаменитости, принц гарри, звезды, опра уинфри, калифорния, санта-барбара, сша
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), чтобы спокойно растить своего сына Арчи после ухода из британской королевской семьи, сообщает
Page Six.
По информации издания, в особняк они переехали еще в июле. В этом же районе проживают их друзья — телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
"Они купили этот дом сами, — уточнил источник издания. — Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый объект недвижимости, которым они когда-либо владели. Это было особенное время для них как для пары и как для семьи — пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить все в тайне".
Источник не раскрыл остальные подробности, связанные с поместьем, в том числе его цену, из соображений безопасности, но добавил: "Они тщательно все обдумали. В этом месте они планируют быть счастливыми: завести хороших друзей и воспитывать Арчи, давая ему возможность играть с другими детьми его возраста".
Ранее СМИ писали, что в течение последних нескольких месяцев супруги жили в Беверли-Хиллз, в роскошном особняке актера Тайлера Перри с 18 спальнями. По словам источников, и хотя принц Гарри вырос в королевской семье и в залах Букингемского дворца, он предпочитает "более камерные и уютные дома".
Принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять королевские обязанности 1 апреля. В начале января он и его супруга объявили о том, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой.