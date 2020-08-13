Не-правые люди: почему непросто быть левшой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня во всем мире отмечают Международный день левшей. А значит, праздник у каждого десятого жителя Земли. О том, как в разное время в обществе к ним относились, зачем нужны специальные ручки и почему преподавателям удобнее, когда все ученики пишут правой рукой, — в материале РИА Новости.

"Люди с нетрадиционной ориентацией рук"

"Тем, кто считает, что специальные товары для левшей — это блажь, я советую взять обычные ножницы в нерабочую руку и вырезать что-то по трафарету. И вы поймете, насколько это неудобно. Да, можно, конечно, приспособиться. Но это как с обувью: научиться ходить, например, в двух правых ботинках реально. Однако согласитесь: все же это очень неудобно", — говорит Ксения Родионова, основатель проекта по продаже товаров для левшей.

Свое дело она открыла более восьми лет назад, в декрете: первый заказ совпал с рождением ребенка. Сейчас сын уже ходит в школу, и он, как выяснилось, не левша. "Дети все равно подсознательно выбирают так, как им удобнее, и здесь главное — спокойно дать определиться", — считает Ксения.

С этим, оказывается, до сих пор проблема. В советских школах вплоть до середины 1980-х левшей переучивали писать "правильной" рукой, хотя делать так психологи не рекомендуют. Ученики, от которых требуют пересиливать себя, могут первое время отставать от одноклассников.

Это и сейчас есть в некоторых детских садах, утверждает Родионова: "Воспитателям так проще, заморачиваться не надо". Ведь "зеркальные" дети требуют другого подхода: многие буквы их нужно учить писать по-другому.

Помимо товаров для первоклассников и дошколят, по словам Ксении, большим спросом пользуются ножницы, штопоры, точилки для карандашей, компьютерные мышки для левшей. "В общем, приятные в быту вещи будут не просто удобнее. Они помогают снизить риск травмы, который достаточно высок, если приходится пользоваться нерабочей рукой", — отмечает Родионова.

Кто лев, тот прав

Глеб Сорокин, участник трибьют-группы BeatLove, главного двойника легендарных битлов в России, виртуозно играет на гитаре одной левой — как и сэр Пол Маккартни, образ которого ему достается на сцене. Инструмент специально освоил уже в зрелом возрасте — да так, что ему теперь иногда непривычно выступать с праворуким басом.

"Мою особенность родители, дяди и тети с умилением подмечали еще лет с четырех-пяти. Потом перечисляли всех левшей в нашем роду — их немало! Отец, например. Но ему, в отличие от нас, еще досталось от старых образовательных подходов. Так что писал он правой рукой, а гвозди забивал, держа молоток в левой".

Многие "переучки" настолько приспосабливаются перераспределять задания, что становятся амбидекстрами, их руки развиваются равнозначно. Тогда надо выявлять ведущую руку с помощью тестов. Один из популярных, основанный на так называемом Эдинбургском опроснике, включает в себя 20 действий: завинтить крышку на бутылке, зажечь спичку, разрезать бумагу ножницами, нaмотать нитку на катушку, перелить воду из одного сосуда в другой, попасть ниткой в игольное ушко и так далее.

"Довольно многое мне до сих пор привычней делать правой рукой, но другая необходима, когда нужна мелкая моторика: пилить что-то, нарезать хлеб", — признается программист и саксофонист-любитель Илья Мурашкин. И продолжает: "А вот писать могу обеими. В 17 лет я сломал левую руку и несколько недель пришлось орудовать правой. С тех пор сомнительные документы подписываю ею — мне так спокойней", — улыбается он.

Действительно, во многих языках прослеживается взаимосвязь "левый = плохой, сомнительный": ведь именно эта сторона, согласно христианским и исламским представлениям, считается предназначенной для темных сил. Английское left также означает радикальные политические убеждения, французское gauche можно перевести как "неуклюжий", итальянское sinistro имеет коннотацию "зловещий". Даже китайский иероглиф 左, кроме левой стороны, может применяться для описания ошибочного мнения.

Маньяки, гении

В Средневековье левши воспринимались скорее как физическое отклонение, с которым могли мириться. Согласно книге Пьера-Мишеля Бертрана "Зеркальные люди. История левшей", всерьез искоренять эту особенность у детей, и то лишь в аристократических семьях, взялись только в XIX веке, когда выяснилось, что среди людей с нетипичной ведущей рукой высок процент преступников и сумасшедших.

Однако статистика говорит и о плюсах. Так, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Никола Тесла, Марк Твен — левши. Среди нынешних звезд шоу-бизнеса леворуких тоже немало: Брюс Уиллис, Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли, Валерий Меладзе и другие.

Во многих исследованиях отмечают, что у левшей часто высокий интеллект , у них велики преимущества в контактных видах спорта, да и зарабатывают они примерно на десять-пятнадцать процентов больше.

В популярной психологии обычно объясняют это тем, что у левшей лучше развито правое полушарие мозга, отвечающее за воображение, творчество и эмоции. Однако столь однозначное разделение теперь критикуют (тем более учитывая данные нейропластичности). Примерно у 70 процентов ведет все равно левое полушарие мозга.

Видимо, реальность намного сложнее и асимметрия выражена не так явно. "Более творческие, гениальные, особенные — вот самые распространенные мифы о левшах. Наверняка можно лишь сказать, что зачастую такие люди очень яркие — и по природным данным, и по чертам характера", — считает основательница научно-просветительского центра для левшей #ПравоНалево Елена Боева.

Что почитать

Правой руке предпочитал левую писатель Николай Лесков. Своей особенности он посвятил повесть, ставшую самым знаменитым произведением о "зеркальных" людях в русской литературе. Речь, конечно, о "Сказе о тульском косом Левше и о стальной блохе", главного героя которого современные остряки называют первым в истории нанотехнологом.

Левшой был Григорий Мелехов из "Тихого Дона" Шолохова, что давало ему преимущество в битве, потому что враг не ожидал удара с непривычной стороны. А одна из версий разгадки "Алисы в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла — то, что в книге как раз описано, как ощущает себя левша среди "нормальных" людей.

Приспособленцы поневоле

Боева указывает, что при определении степени "левшества" надо учитывать не только главную руку. Принимается во внимание также ведущий глаз — его не закрывают, когда целятся в мишень, ухо, к которому обычно прикладывают телефон, и ногу: в спорте такую называют толчковой, и именно ее люди инстинктивно выставляют вперед, когда, например, катаются на ледяной горке.

Если учитывать все это, то абсолютных левшей наберется не больше одного процента от всего населения планеты, отмечает Екатерина Емельянова в книге "Левшата в школе и дома".

Впрочем, даже просто леворуким нелегко: многие жалуются на такую неочевидную — для правшей — вещь, как турникеты в общественном транспорте, которые для них — с неудобной стороны. Однако некоторые нашли изящный выход из положения. "Отец приучил меня, что наручные часы следует носить на правой руке, чтобы рабочая была свободной. Этот родившийся в веках стереотип живуч, а в нашу цифровую эпоху обернулся для левшей неожиданным, пусть и малым, преимуществом. Турникет в метро справа, оплачивать проезд умными часами на правой руке очень удобно!" — рассказывает Глеб Сорокин.