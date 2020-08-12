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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575714508.html
В ФОМС рассказали о ситуации со снятием ограничений в России
Восемнадцать регионов России в настоящее время находятся на третьем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, заявила... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество

В ФОМС рассказали о ситуации со снятием ограничений в России

20:52 12.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Восемнадцать регионов России в настоящее время находятся на третьем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, заявила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.
"Мы видим, что в целом у нас по стране имеются регионы второго и третьего этапа, в которых в принципе уже должны возобновляться профилактические мероприятия. Третий этап снятия ограничений в настоящее время отмечен в 18 регионах",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Она уточнила, что сейчас в тех регионах, которые уже могут начинать возобновлять проведение диспансеризации, важно информировать население о дате начала проведения профилактических осмотров и диспансеризации, а также о том, в какой медорганизации их можно пройти.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбщество
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