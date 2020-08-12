В ФОМС рассказали о ситуации со снятием ограничений в России

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Восемнадцать регионов России в настоящее время находятся на третьем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, заявила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.
"Мы видим, что в целом у нас по стране имеются регионы второго и третьего этапа, в которых в принципе уже должны возобновляться профилактические мероприятия. Третий этап снятия ограничений в настоящее время отмечен в 18 регионах",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Она уточнила, что сейчас в тех регионах, которые уже могут начинать возобновлять проведение диспансеризации, важно информировать население о дате начала проведения профилактических осмотров и диспансеризации, а также о том, в какой медорганизации их можно пройти.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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