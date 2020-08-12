В ФОМС рассказали о ситуации со снятием ограничений в России

"Мы видим, что в целом у нас по стране имеются регионы второго и третьего этапа, в которых в принципе уже должны возобновляться профилактические мероприятия. Третий этап снятия ограничений в настоящее время отмечен в 18 регионах",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Она уточнила, что сейчас в тех регионах, которые уже могут начинать возобновлять проведение диспансеризации, важно информировать население о дате начала проведения профилактических осмотров и диспансеризации, а также о том, в какой медорганизации их можно пройти.