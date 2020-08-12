Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20200812/1575714203.html
В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза
В Тамбовской области экспорт продовольствия за первые 6 месяцев этого года увеличился в три раза относительно аналогичного периода прошлого года, его объем... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:46
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
тамбовская область
экономика
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150870/73/1508707377_0:31:600:369_1400x0_80_0_0_94cec2e746725ae31eafc39ef01d041d.jpg
https://ria.ru/20200805/1575420373.html
https://ria.ru/20200806/1575460752.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150870/73/1508707377_0:31:600:369_1400x0_80_0_0_94cec2e746725ae31eafc39ef01d041d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150870/73/1508707377_34:0:566:399_1400x0_80_0_0_ec120f1c59f5a188056faf55795b829c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150870/73/1508707377_101:0:500:399_1400x0_80_0_0_8daea4d9202efb4700ba7c80ff63bf02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), тамбовская область, экономика

В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза

20:46 12.08.2020
365
Мешок с семенами подсолнечника
Мешок с семенами подсолнечника
ТАМБОВ, 12 авг – РИА Новости. В Тамбовской области экспорт продовольствия за первые 6 месяцев этого года увеличился в три раза относительно аналогичного периода прошлого года, его объем составил почти 184 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Доля продовольственных товаров и сырья в экспорте составила 86,5%.
"Доля зерновых культур в структуре экспорта составила 40,8%. В рейтинге регионов-экспортеров зерна Тамбовская область занимает 6-е место в России. Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азербайджан, Абхазия, Египет", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности начальника управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидии Бакуменко.
По ее словам, в 2020 году ведущую позицию в структуре экспорта АПК региона занимают подсолнечник и соя. В январе-июне текущего года экспорт маслосемян на Тамбовщине вырос в 42 раза к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, область вошла в ТОП 10 регионов-экспортеров маслосемян в России. Экспорт уже превысил сумму в 23 миллиона долларов. Продукция отправляется в Латвию, Нидерланды, Иорданию, Египет, Белоруссию, Израиль, Ливан.
Газовая труба, подключенная к жилому дому
5 августа, 19:58Тамбовская область
Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят
"Значительную долю в структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за 6 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составило мясо – рост в 3,4 раза, сахар и сахаристые изделия - рост в 5,2 раза, корма – рост в 2,4 раза, подсолнечное масло – рост на 54%. Отметим, что Тамбовская область по экспорту мяса теперь занимает 6-е место в России, а по экспорту сахара – 7-е место в РФ", - сказала Бакуменко.
Она добавила, что уже сегодня Тамбовская область почти на 50% перевыполнила целевой показатель объема экспорта продукции АПК на 2020 год, который был рассчитан в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и в соответствии с соглашением с Минсельхозом России.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
6 августа, 18:38Тамбовская область
Губернатор Александр Никитин открыл "умный" элеватор в Сосновском районе
600001
Обсудить 0
Тамбовская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Тамбовская областьЭкономика
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
Отдых на пляже Алушты
На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Четвертый день столкновений в Белоруссии. Онлайн-репортаж
Вид на Триполи, Ливия
Россия и Саудовская Аравия призвали перезапустить межливийский диалог
Пассажиры на борту самолета
В Сети опубликовали видео авиапассажира, делающего попутчику массаж ног
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Здание ФАС России
ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье
Сотрудники спецподразделения французской полиции
В Париже голый мужчина напал на полицейских
Российский Су-27 поднялся на перехват американских самолетов над Черным морем
Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео
Российские рубли
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Всероссийский конкурс генеративного дизайна
ТМХ: мы хотим быть на острие эффективности в решении инженерных задач
Вид на Гурзуф
"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния