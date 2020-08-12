В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза

ТАМБОВ, 12 авг – РИА Новости. В Тамбовской области экспорт продовольствия за первые 6 месяцев этого года увеличился в три раза относительно аналогичного периода прошлого года, его объем составил почти 184 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Доля продовольственных товаров и сырья в экспорте составила 86,5%.
"Доля зерновых культур в структуре экспорта составила 40,8%. В рейтинге регионов-экспортеров зерна Тамбовская область занимает 6-е место в России. Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азербайджан, Абхазия, Египет", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности начальника управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидии Бакуменко.
По ее словам, в 2020 году ведущую позицию в структуре экспорта АПК региона занимают подсолнечник и соя. В январе-июне текущего года экспорт маслосемян на Тамбовщине вырос в 42 раза к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, область вошла в ТОП 10 регионов-экспортеров маслосемян в России. Экспорт уже превысил сумму в 23 миллиона долларов. Продукция отправляется в Латвию, Нидерланды, Иорданию, Египет, Белоруссию, Израиль, Ливан.
"Значительную долю в структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за 6 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составило мясо – рост в 3,4 раза, сахар и сахаристые изделия - рост в 5,2 раза, корма – рост в 2,4 раза, подсолнечное масло – рост на 54%. Отметим, что Тамбовская область по экспорту мяса теперь занимает 6-е место в России, а по экспорту сахара – 7-е место в РФ", - сказала Бакуменко.
Она добавила, что уже сегодня Тамбовская область почти на 50% перевыполнила целевой показатель объема экспорта продукции АПК на 2020 год, который был рассчитан в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и в соответствии с соглашением с Минсельхозом России.
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