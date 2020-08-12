В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза

"Значительную долю в структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за 6 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составило мясо – рост в 3,4 раза, сахар и сахаристые изделия - рост в 5,2 раза, корма – рост в 2,4 раза, подсолнечное масло – рост на 54%. Отметим, что Тамбовская область по экспорту мяса теперь занимает 6-е место в России, а по экспорту сахара – 7-е место в РФ", - сказала Бакуменко.