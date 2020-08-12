"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Специальная рабочая группа украинских властей подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет " Специальная рабочая группа украинских властей подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет " Коммерсант " со ссылкой на источник.

Отмечается, что над документом работали с прошлого года, он уже поступил в офис президента страны. "Концепцию" опубликуют в окончательном виде в случае одобрения.

Известно, что документ должен регулировать вопросы привлечения к ответственности за преступления против украинского народа, расчета компенсаций за утраченное имущество, а также амнистии.

Кроме того, планируется запретить занимать государственные должности тем, кто работал на руководящих постах в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Как сообщил источник газеты, в ближайшее время документ представят общественности, при этом все спорные моменты удалось решить до передачи "концепции" в офис президента.