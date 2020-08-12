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"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма
Специальная рабочая группа украинских властей подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:20
ситуация на украине
донбасс
республика крым
киев
украина
в мире
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"Это очень важный документ.." - он окажет вам неоценимую помощь при острой нехватке туалетной бумаги!)
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"новый план по "возвращению" Крыма"- старые им чем не подошли, уж сколько их было, и всё не то? Видно:"И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
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донбасс
республика крым
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация на украине, донбасс, республика крым, киев, украина, в мире

"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма

20:31 12.08.2020 (обновлено: 21:20 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Гурзуф. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Специальная рабочая группа украинских властей подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Отмечается, что над документом работали с прошлого года, он уже поступил в офис президента страны. "Концепцию" опубликуют в окончательном виде в случае одобрения.
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Известно, что документ должен регулировать вопросы привлечения к ответственности за преступления против украинского народа, расчета компенсаций за утраченное имущество, а также амнистии.
Кроме того, планируется запретить занимать государственные должности тем, кто работал на руководящих постах в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса.
Как сообщил источник газеты, в ближайшее время документ представят общественности, при этом все спорные моменты удалось решить до передачи "концепции" в офис президента.
"Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он дает украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты, <…> а с другой — напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность", — сказал собеседник издания.
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Ситуация на УкраинеДонбассРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Это очень важный документ.." - он окажет вам неоценимую помощь при острой нехватке туалетной бумаги!)
12 августа, 20:36
Игорь Михайлов
188340101
"новый план по "возвращению" Крыма"- старые им чем не подошли, уж сколько их было, и всё не то? Видно:"И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
12 августа, 20:38
Козьма ПРУТКОВ.
17750101
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