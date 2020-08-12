На Тверской открыли мемориал казненному еврейскому поэту Перецу Маркишу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мемориальную табличку в честь поэта Переца Маркиша, казненного советскими властями в 1952 году по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), открыли на Тверской улице в Москве.

"Мемориальный знак открыт на стене дома, где Маркиш жил вплоть до своего ареста в 1949 году, по адресу 1-я Тверская-Ямская, дом 36, стр. 1", - рассказали в Российском еврейском конгрессе.

"Перец Маркиш - важная фигура в Советском Союзе - и как поэт, и как символ для той группы людей, которая делала все, чтобы еврейская жизнь продолжалась в непростой период 40-х годов XX века. Мы всегда видели, что евреи в СССР хотели чувствовать себя как евреи, а те, кто его расстрелял, хотели достичь обратного эффекта. Рад, что сегодня мы можем говорить о таких людях", - сказал на церемонии открытия временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

Ранее президент РЕК Юрий Каннер рассказал, что 12 августа 1952 года называют "ночью расстрелянных поэтов": "считается, что именно тогда была убита советская литература на идиш - самая мощная ветвь литературы на этом языке". Впоследствии обвиненные по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) были реабилитированы.

Открывая памятную доску, Юрий Каннер отметил, что 12 августа российские евреи отмечают не только эту траурную дату. "Самая массовая казнь евреев на территории России во время Второй мировой произошла 12 августа под Ростовом-на Дону, сегодня там тоже проходят траурные мероприятия", - отметил Каннер.

В 1942 году, 12 августа, нацисты уничтожили практически все еврейское население города, а также расстреляли тысячи советских военнопленных.