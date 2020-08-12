https://ria.ru/20200812/1575710815.html
В Минске протестующие перегородили проспект Независимости
Участники акции протеста в Минске ненадолго перекрыли проспект Независимости в районе ЦУМа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:33
2020-08-12T19:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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sizif8
Очень дешевая демагогия.
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sizif8
.. с бело-красным флагом. Давайте говорить прямо - с цветами польского флага.
13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Участники акции протеста в Минске ненадолго перекрыли проспект Независимости в районе ЦУМа, сообщил корреспондент РИА Новости.
Около 40 сторонников оппозиции собрались у станции метро "Якуба Колоса". Группа молодых людей с бело-красным флагом ненадолго перекрыла проспект.
Водители не возмущались, а наоборот, выражали свою поддержку.
После криков "уходите, уходите!" участники акции сначала освободили половину дороги, затем вовсе ушли с нее.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства
Александр Лукашенко
, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у
Светланы Тихановской
— 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >> Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.