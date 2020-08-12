В Минске протестующие перегородили проспект Независимости

Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020

© Sputnik Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Участники акции протеста в Минске ненадолго перекрыли проспект Независимости в районе ЦУМа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Около 40 сторонников оппозиции собрались у станции метро "Якуба Колоса". Группа молодых людей с бело-красным флагом ненадолго перекрыла проспект.

Водители не возмущались, а наоборот, выражали свою поддержку.

После криков "уходите, уходите!" участники акции сначала освободили половину дороги, затем вовсе ушли с нее.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.