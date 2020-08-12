Пензенский губернатор обозначил приоритеты развития региона

ПЕНЗА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал в числе приоритетов до 2025 года сохранение экономической и общественной стабильности, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение безопасной и комфортной жизни в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.

Белозерцев в среду открыл в Пензе стратегическую сессию "Новые вызовы - новые решения" с участием федеральных экспертов, задачей которой является определение целей и задач развития региона на период до 2025 года. Ключевым вопросом форума стала корректировка вектора развития региона на ближайшие пять лет, связанная с вызовами, которые диктует время.

По словам губернатора, основным приоритетом на ближайшие пять лет станет сохранение экономической и общественной стабильности. "Стабильность привлекает инвесторов, благодаря стабильности растет экономика и благосостояние жителей региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Он отметил, что, несмотря на вызовы, экономике Пензенской области в первом полугодии текущего года удалось достичь роста в промышленном секторе на 5,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Также глава региона среди приоритетных задач назвал защиту здоровья и жизни людей при обеспечении экономической и финансовой безопасности, организацию социальной помощи, безопасность материнства и детства, безопасную и комфортную жизнь пожилых людей.

"Все наши действия направлены именно на развитие региона, на неуклонный рост качества жизни людей. Новые вызовы времени требуют новых решений, модернизации и корректировки действующих планов", - подчеркнул Белозерцев.

По словам губернатора, 2020 год радикально изменил картину мира, у множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ зарабатывать, и мощный импульс к развитию получил цифровой мир. "Но наша задача - не стоять рядом и фиксировать изменения. И я как губернатор, и правительство области, и министерства, и ведомства обязаны максимально оперативно реагировать, оценивать и учитывать изменения, а некоторые процессы возглавлять и направлять", - заявил он.