Пензенский губернатор обозначил приоритеты развития региона

ПЕНЗА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал в числе приоритетов до 2025 года сохранение экономической и общественной стабильности, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение безопасной и комфортной жизни в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
Белозерцев в среду открыл в Пензе стратегическую сессию "Новые вызовы - новые решения" с участием федеральных экспертов, задачей которой является определение целей и задач развития региона на период до 2025 года. Ключевым вопросом форума стала корректировка вектора развития региона на ближайшие пять лет, связанная с вызовами, которые диктует время.
По словам губернатора, основным приоритетом на ближайшие пять лет станет сохранение экономической и общественной стабильности. "Стабильность привлекает инвесторов, благодаря стабильности растет экономика и благосостояние жителей региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что, несмотря на вызовы, экономике Пензенской области в первом полугодии текущего года удалось достичь роста в промышленном секторе на 5,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Также глава региона среди приоритетных задач назвал защиту здоровья и жизни людей при обеспечении экономической и финансовой безопасности, организацию социальной помощи, безопасность материнства и детства, безопасную и комфортную жизнь пожилых людей.
"Все наши действия направлены именно на развитие региона, на неуклонный рост качества жизни людей. Новые вызовы времени требуют новых решений, модернизации и корректировки действующих планов", - подчеркнул Белозерцев.
По словам губернатора, 2020 год радикально изменил картину мира, у множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ зарабатывать, и мощный импульс к развитию получил цифровой мир. "Но наша задача - не стоять рядом и фиксировать изменения. И я как губернатор, и правительство области, и министерства, и ведомства обязаны максимально оперативно реагировать, оценивать и учитывать изменения, а некоторые процессы возглавлять и направлять", - заявил он.
Сессия "Новые вызовы - новые решения" работает по семи направлениям: "Народосбережение", "Социальная поддержка граждан", "Образование", "Инвестиционный потенциал", "Агроиндустрия", "Индустрия гостеприимства", "Город". Глава региона заверил, что каждое принятое на сессии решение будет рассмотрено рабочей группой для корректировки планов по реализации стратегии развития Пензенской области до 2035 года.