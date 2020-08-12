В Минске задержали двух украинских журналистов

Участники мирной акции протеста в Минске против фальсификации результатов выборов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали двух сотрудников украинских СМИ, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Уточняется, что речь идет о Константине Реутском (Громадське телебачення) и Евгении Васильеве.

"Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", — добавили в организации.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в большинстве случаев задержанных на акциях протеста журналистов отпускают без составления протоколов, так как в ведомстве "понимают", чем они занимаются.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Самая сложная обстановка в Минске: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.

За три дня протеста сообщалось о задержании ряда российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.