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Костромская область
Костромская область
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В Костроме на строительство поликлиники выделят 90 миллионов рублей
Костромская область получила около 90 миллионов рублей из резервного фонда президента России на строительство поликлиники в одном из самых густонаселенных... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:36
костромская область
сергей ситников
костромская область
кострома
общество
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сергей ситников, костромская область, кострома, общество

В Костроме на строительство поликлиники выделят 90 миллионов рублей

18:36 12.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРесторан "Старая пристань" на Волге в Костроме
Ресторан Старая пристань на Волге в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 12 авг - РИА Новости. Костромская область получила около 90 миллионов рублей из резервного фонда президента России на строительство поликлиники в одном из самых густонаселенных районов Костромы, сообщила администрация региона в среду.
Речь идет о микрорайоне Давыдовском. Активная застройка здесь началась еще в советский период и не останавливается до сих пор. Район прирастает новыми жилыми кварталами, увеличивается численность населения. Развивается социальная инфраструктура – строятся детские сады и школа, спортивные объекты. Но микрорайону не хватает просторной современной поликлиники, отмечают власти. В настоящее время прием детей организован в двух помещениях, в одном из них условия очень стесненные, однако к этому отделению прикреплены почти семь тысяч детей, количество посещений в год достигает 62 тысяч.
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"Несколько лет я добивался, чтобы можно было построить новую поликлинику. В том числе, искали и частных инвесторов, которые могли бы вместе с многоквартирным домом построить поликлинику. Сегодня рад всем сообщить, что президент поддержал мое обращение, финансовые средства выделены. Они уже поступили в регион", - заявил глава региона Сергей Ситников.
"В ближайшее время начнется строительство новой детской поликлиники. Рассчитываем, что к концу следующего года здание будет полностью построено. Врачи переедут в хорошие условия и, самое главное, для деток с родителями тоже будут созданы комфортные условия", - добавил он.
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Сообщается, что на строительство выделено порядка 90 миллионов рублей из резервного фонда президента. Здание появится рядом с детским садом, строящимися школой и центром амбулаторной онкологической помощи.
Спланированы основные параметры лечебного учреждения, информирует администрация региона. Здание будет одноэтажным. К нему прикрепят 12 педиатрических участков с обслуживанием почти 10 тысяч детей. Также в поликлинике будут работать врачи узких специальностей, планируется создание кабинетов стоматолога, психотерапевта, УЗИ, ЛФК, массажный и физиокабинеты.
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