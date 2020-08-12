В Костроме на строительство поликлиники выделят 90 миллионов рублей

КОСТРОМА, 12 авг - РИА Новости. Костромская область получила около 90 миллионов рублей из резервного фонда президента России на строительство поликлиники в одном из самых густонаселенных районов Костромы, сообщила администрация региона в среду.

Речь идет о микрорайоне Давыдовском. Активная застройка здесь началась еще в советский период и не останавливается до сих пор. Район прирастает новыми жилыми кварталами, увеличивается численность населения. Развивается социальная инфраструктура – строятся детские сады и школа, спортивные объекты. Но микрорайону не хватает просторной современной поликлиники, отмечают власти. В настоящее время прием детей организован в двух помещениях, в одном из них условия очень стесненные, однако к этому отделению прикреплены почти семь тысяч детей, количество посещений в год достигает 62 тысяч.

"Несколько лет я добивался, чтобы можно было построить новую поликлинику. В том числе, искали и частных инвесторов, которые могли бы вместе с многоквартирным домом построить поликлинику. Сегодня рад всем сообщить, что президент поддержал мое обращение, финансовые средства выделены. Они уже поступили в регион", - заявил глава региона Сергей Ситников

"В ближайшее время начнется строительство новой детской поликлиники. Рассчитываем, что к концу следующего года здание будет полностью построено. Врачи переедут в хорошие условия и, самое главное, для деток с родителями тоже будут созданы комфортные условия", - добавил он.

Сообщается, что на строительство выделено порядка 90 миллионов рублей из резервного фонда президента. Здание появится рядом с детским садом, строящимися школой и центром амбулаторной онкологической помощи.