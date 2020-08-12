Цепкало призвал белорусов любым способом поддерживать протесты

"Мы стали побеждать, много омоновцев и милиции стали переходить на нашу сторону, и это на самом деле является переломным моментом. Если мы будем постоянно перестраивать тактику, если мы будем каждый день выходить на улицу - они замучаются гоняться за нами, у них уже забиты тюрьмы. Поэтому мы будем выходить каждый день, чтобы ломать тот бесчеловечный режим, который установил (президент Александр - ред.) Лукашенко", - заключил Цепкало.