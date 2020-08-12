https://ria.ru/20200812/1575705966.html
В Минске закрыли центральные станции метро
Центральные станции минского метрополитена закрыты на вход и выход. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:20
2020-08-12T18:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Центральные станции минского метрополитена закрыты на вход и выход.
Как сообщается в Telegram-канале минского метрополитена, станции закрыты "в целях обеспечения безопасности" с 17.35. Речь идет об "Октябрьской", "Купаловской", "Площади Ленина" и "Площади Победы".
"Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.
"Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - указывают его авторы.
Массовые протестные акции начались по всей
Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер
Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >> Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.