В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке "Курск" моряков

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли.

"В Главном храме Вооруженных сил РФ - соборе Воскресения Христова прошло богослужение по военнослужащим подлодки "Курск", и в других воинских храмах поминались погибшие воины", - сказал епископ Стефан.

По его словам, каждый штатный и нештатный военный священнослужитель помнит эту трагедию - "она осталась глубоким шрамом на сердце каждого гражданина страны".

"Погибшие в пучине морской воины - пример стойкости, героизма, мужества, а главное, самоотверженности и любви к нашей Родине. Каждый раз, когда мы вспоминаем об их жертвенном служении, мы должны помнить, что именно им мы обязаны миром и спокойствием. Без их труда не было бы могущественных вооруженных сил", - подчеркнул епископ.

Он отметил, что воины - моряки "духовно очень сплочены": "люди, уходящие под воду, понимают, что каждую минуту рискуют жизнью".

Панихиды по погибшим подводникам прошли в храмах РПЦ по всей стране. Так, например, по данным сайта РПЦ, в Петропавловске-Камчатском панихиду отслужили в Камчатском Морском соборе в честь Архистратига Михаила. В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга также почтили память героев-подводников, сообщили РИА Новости в храме.