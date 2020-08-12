Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200812/1575705789.html
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке "Курск" моряков
В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:16
религия и мировоззрение
религия
баренцево море
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
петропавловск-камчатский
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_0:39:2797:1612_1400x0_80_0_0_3c908de0b795e7c04b56c68da93f16f6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575700964.html
1
баренцево море
петропавловск-камчатский
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_0:39:2797:1612_1400x0_80_0_0_3c908de0b795e7c04b56c68da93f16f6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_7:0:2736:2047_1400x0_80_0_0_ac32d4c5626c68ad92d92eae4d215662.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_182:0:2229:2047_1400x0_80_0_0_8c7cd96ecc3ea24b12161143dc701f5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, баренцево море, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, петропавловск-камчатский, санкт-петербург, общество

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке "Курск" моряков

18:16 12.08.2020
506
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки Курск, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли.
"В Главном храме Вооруженных сил РФ - соборе Воскресения Христова прошло богослужение по военнослужащим подлодки "Курск", и в других воинских храмах поминались погибшие воины", - сказал епископ Стефан.
По его словам, каждый штатный и нештатный военный священнослужитель помнит эту трагедию - "она осталась глубоким шрамом на сердце каждого гражданина страны".
"Погибшие в пучине морской воины - пример стойкости, героизма, мужества, а главное, самоотверженности и любви к нашей Родине. Каждый раз, когда мы вспоминаем об их жертвенном служении, мы должны помнить, что именно им мы обязаны миром и спокойствием. Без их труда не было бы могущественных вооруженных сил", - подчеркнул епископ.
Он отметил, что воины - моряки "духовно очень сплочены": "люди, уходящие под воду, понимают, что каждую минуту рискуют жизнью".
Панихиды по погибшим подводникам прошли в храмах РПЦ по всей стране. Так, например, по данным сайта РПЦ, в Петропавловске-Камчатском панихиду отслужили в Камчатском Морском соборе в честь Архистратига Михаила. В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга также почтили память героев-подводников, сообщили РИА Новости в храме.
В Северной столице, на Серафимовском кладбище, захоронены 32 из 118 членов экипажа подлодки. Там же установлен мемориал, посвященный жертвам этой трагедии. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо".
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска
Вчера, 16:58
Музею "Курска" в Петербурге подарили флаг с затонувшей подлодки
32201513
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРелигияБаренцево мореНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПетропавловск-КамчатскийСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
В Минске закрыли центральные станции метро
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало призвал белорусов любым способом поддерживать протесты
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова
Участник траурных мероприятий в Киеве в память о трагедии Бабьего Яра. 7 октября 2018
На Тверской открыли мемориал казненному еврейскому поэту Перецу Маркишу
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
Отдых на пляже Алушты
На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром
Президент РФ Владимир Путин
Путин в беседе с Макроном напомнил об обязательствах Украины
Крушение поезда в Шотландии
Полиция уточнила число погибших при крушении поезда в Шотландии
Президент РФ Владимир Путин
Макрон поделилися с Путиным впечатлениями о визите в Ливан
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
В Бресте задержали причастных к организации протестов иностранцев
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео заявил, что выборы в Белоруссии не были свободными
Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Депутат усомнился в словах Лукашенко о безработных протестующих
Протесты в Минске
Милиция взяла под контроль район стелы в центре Минска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния