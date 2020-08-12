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В Бресте милиция открыла стрельбу на поражение по протестующим
В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили, что силовики применили оружие "на поражение" против протестующих в Бресте. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T01:59
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
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Так это не лукавый, а западная шпана, которая страну за страной разрушает и население превращает в скот. Будем надеяться. что белорусы справятся и не дадут втянуть себя в этот омут.
270
Если бы эти выступления не были срежиссированы и направляемы, тогда можно было бы осуждать действия силовиков, но при реальных обстоятельствах, действия силовиков адекватны, нельзя нарушать закон, нельзя избивать полицию. Жалобы Запада и их осуждение грубая фальш. Именно Запад должен ответить за события в Беларуси и здесь они планировали сакральную жертву и небесную сотню. Ответ адекватен, мирных протестов не было. Направляемая агрессия толпы должна была привести к большому кровопролитию. Слава Богу, не получилось.
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире

В Бресте милиция открыла стрельбу на поражение по протестующим

17:39 12.08.2020 (обновлено: 01:59 13.08.2020)
140015
© Кадр из видео очевидца Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
 Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
© Кадр из видео очевидца
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили, что силовики применили оружие "на поражение" против протестующих в Бресте.
Как написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" напала на сотрудников милиции.
"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — добавила представитель МВД.
Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента, накануне силовики в Бресте патрулировали не только центр города, но и дворы. Люди пытались собираться на главных площадках, но их "быстро "разгоняли".
Протесты в Минске
Вчера, 17:15Протесты в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
В отдельных районах произошли небольшие столкновения, против протестующих применили светошумовые гранаты и резиновые пули, некоторые протестующие получили травмы, добавило агентство.

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По уточненным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента.
Оппозиционные кандидаты не признали результатов выборов.
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
Вчера, 17:15Протесты в Белоруссии
Под Могилевом задержали мужчину с самодельными бомбами
После закрытия избирательных участков в белорусских городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска возводили баррикады из мусорных баков. Милиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным республиканского МВД, в воскресение задержали около трех тысяч человек, в понедельник — две тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб.
Как заявил РИА Новости бывший начальник Центра общественных связей ФСБ генерал Александр Михайлов, белорусская милиция действовала местами неоправданно жестко.
При этом он добавил, что видеозаписи из Белоруссии показывают только действия милиции, поведение толпы остается за скобками, "а без этого нельзя судить об адекватности действий силовиков".
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
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Обсудить 122
Светлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Так это не лукавый, а западная шпана, которая страну за страной разрушает и население превращает в скот. Будем надеяться. что белорусы справятся и не дадут втянуть себя в этот омут.
12 августа, 18:12
Любовь Полякова
1593501786
Если бы эти выступления не были срежиссированы и направляемы, тогда можно было бы осуждать действия силовиков, но при реальных обстоятельствах, действия силовиков адекватны, нельзя нарушать закон, нельзя избивать полицию. Жалобы Запада и их осуждение грубая фальш. Именно Запад должен ответить за события в Беларуси и здесь они планировали сакральную жертву и небесную сотню. Ответ адекватен, мирных протестов не было. Направляемая агрессия толпы должна была привести к большому кровопролитию. Слава Богу, не получилось.
12 августа, 18:09
Любовь Полякова
13560018104
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