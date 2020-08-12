В Бресте милиция открыла стрельбу на поражение по протестующим

Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте

Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте

© Кадр из видео очевидца Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте

Как написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" напала на сотрудников милиции.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — добавила представитель МВД.

Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента, накануне силовики в Бресте патрулировали не только центр города, но и дворы. Люди пытались собираться на главных площадках, но их "быстро "разгоняли".

В отдельных районах произошли небольшие столкновения, против протестующих применили светошумовые гранаты и резиновые пули, некоторые протестующие получили травмы, добавило агентство.

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По уточненным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Оппозиционные кандидаты не признали результатов выборов.

После закрытия избирательных участков в белорусских городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска возводили баррикады из мусорных баков. Милиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным республиканского МВД, в воскресение задержали около трех тысяч человек, в понедельник — две тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб.

Как заявил РИА Новости бывший начальник Центра общественных связей ФСБ генерал Александр Михайлов, белорусская милиция действовала местами неоправданно жестко.