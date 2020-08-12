Защита жены Картрайта пожаловалась на давление следствия

Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в их квартире были упакованы в пять пакетов, а женщина заявила, что после смерти мужа, как она предположила, от передозировки наркотиков расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, 3 августа ее арестовали на два месяца.