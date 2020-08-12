https://ria.ru/20200812/1575702854.html
Защита жены Картрайта пожаловалась на давление следствия
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге, пожаловалась в прокуратуру на давление следствия на фигурантку дела, сообщила РИА РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:24
2020-08-12T17:24
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
ирина скурту
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, ирина скурту , следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости.
Защита Марины Кохал
, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта
в Петербурге
, пожаловалась в прокуратуру на давление следствия на фигурантку дела, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Скурту
.
"Защита пожаловалась в прокуратуру на давление на Марину Кохал со стороны следователя", - сказала адвокат, не вдаваясь в подробности.
Ранее местные СМИ сообщили, что Кохал заявила о некорректных вопросах следователя, неуважительное поведение и принуждение к даче показаний.
По данным СК
, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в их квартире были упакованы в пять пакетов, а женщина заявила, что после смерти мужа, как она предположила, от передозировки наркотиков расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, 3 августа ее арестовали на два месяца.