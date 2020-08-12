В ФОМС оценили затраты на лечение COVID-19

"Коронавирусная инфекция. Размер финансового обеспечения по итогам первого полугодия - 44,2 миллиарда в целом по стране на лечение данного заболевания, и 3,2 миллиарда это тестирование пациентов обязательное перед госпитализацией и в иных случаях установленным временным порядком",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".