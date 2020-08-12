В ФОМС оценили затраты на лечение COVID-19

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 44 миллиардов рублей были потрачены на лечение коронавируса в России за первое полугодие 2020 года, 3,2 миллиарда рублей были потрачены на тестирование на COVID-19, заявила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.
"Коронавирусная инфекция. Размер финансового обеспечения по итогам первого полугодия - 44,2 миллиарда в целом по стране на лечение данного заболевания, и 3,2 миллиарда это тестирование пациентов обязательное перед госпитализацией и в иных случаях установленным временным порядком",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.