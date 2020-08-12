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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575702749.html
В ФОМС оценили затраты на лечение COVID-19
Более 44 миллиардов рублей были потрачены на лечение коронавируса в России за первое полугодие 2020 года, 3,2 миллиарда рублей были потрачены на тестирование на РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_fd4323aaf39c68755ee0755ab3a7752e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, экономика

В ФОМС оценили затраты на лечение COVID-19

17:22 12.08.2020 (обновлено: 17:32 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 44 миллиардов рублей были потрачены на лечение коронавируса в России за первое полугодие 2020 года, 3,2 миллиарда рублей были потрачены на тестирование на COVID-19, заявила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.
"Коронавирусная инфекция. Размер финансового обеспечения по итогам первого полугодия - 44,2 миллиарда в целом по стране на лечение данного заболевания, и 3,2 миллиарда это тестирование пациентов обязательное перед госпитализацией и в иных случаях установленным временным порядком",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФЭкономика
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