Литва предложила Белоруссии план деэскалации ситуации

"Мое официальное предложение белорусским властям: срочная деэскалация ситуации, не используйте силу против народа! Освобождение всех заключенных. Организация Национального совета для диалога с гражданами и обществом", — написал он в твиттере .

"Не наше дело". Литва заявила о непричастности к беспорядкам в Белоруссии

"Не наше дело". Литва заявила о непричастности к беспорядкам в Белоруссии

Протесты в Белоруссии

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Самая сложная обстановка в Минске: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.