"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Актер Дмитрий Шаракоис , известный по роли в сериале "Интерны", рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Лондон

По словам артиста, в британской столице ему приходится серьезно экономить. В своем видеоблоге на YouTube Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.

"Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии", — говорит он.

Актер добавил, что часто питается фастфудом.

На воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.

"Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось", — объясняет он.

Великобритании артист поменял несколько работ: красил подъезды и работал на стройке. Сейчас он устроился официантом в ресторан.

Как заявил Шаракоис, он старается сохранять позитивный настрой и надеется, что в будущем его жизнь в Великобритании наладится. Однако полностью справиться с приступами уныния ему не удается.

"Я никогда так часто не думал о самоубийстве. И в этом — к сожалению или к счастью — нет юмора", — подчеркнул он.

При этом актер заметил, что сейчас его состояние пришло в норму.