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https://ria.ru/20200812/1575700478.html
"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне
Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны", рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Лондон. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:22
культура
дмитрий шаракоис
шоу-бизнес
великобритания
лондон
в мире
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https://ria.ru/20200202/1564154041.html
https://ria.ru/20200807/1575470723.html
Лучше есть просрочку в Лондоне, чем в Забайкальском крае.
274
"Пару лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа."(с) Сейчас у него амплуа шире. Строитель, маляр, официант... Каждый сам кузнец своего счастья.
273
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великобритания
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648635_0:167:3077:1898_1400x0_80_0_0_979cc48dbf95ba2b8248a30a52693169.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий шаракоис, шоу-бизнес, великобритания, лондон, в мире

"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне

16:53 12.08.2020 (обновлено: 17:22 12.08.2020)
48542
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Шаракоис
Актер Дмитрий Шаракоис
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны", рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Лондон.
По словам артиста, в британской столице ему приходится серьезно экономить. В своем видеоблоге на YouTube Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.
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"Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии", — говорит он.
Актер добавил, что часто питается фастфудом.
На воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.
"Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось", — объясняет он.
В Великобритании артист поменял несколько работ: красил подъезды и работал на стройке. Сейчас он устроился официантом в ресторан.
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Как заявил Шаракоис, он старается сохранять позитивный настрой и надеется, что в будущем его жизнь в Великобритании наладится. Однако полностью справиться с приступами уныния ему не удается.
"Я никогда так часто не думал о самоубийстве. И в этом — к сожалению или к счастью — нет юмора", — подчеркнул он.
При этом актер заметил, что сейчас его состояние пришло в норму.
Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны". Пару лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа.
Продюсер Иосиф Пригожин
7 августа, 01:15
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
614312153288
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КультураДмитрий ШаракоисШоу-бизнесВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
Лучше есть просрочку в Лондоне, чем в Забайкальском крае.
12 августа, 16:55
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
3515214217
"Пару лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа."(с) Сейчас у него амплуа шире. Строитель, маляр, официант... Каждый сам кузнец своего счастья.
12 августа, 16:58
Кузьма Кузьмич
192730206
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