Жириновский встретился с сыном Фургала

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом обещал семье политика полное содействие по всем вопросам, в том числе юридическим и политическим.
"Сегодня руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский встретился с сыном Сергея Ивановича Фургала Кириллом, который учится в одном из московских вузов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале фракции.
"Владимир Вольфович Жириновский обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием Кирилла в Москве, а также оказывать полное содействие семье Сергея Ивановича Фургала, в том числе, и материальное, но в первую очередь юридическое и политическое", - добавляется в сообщении.
Во фракции отметили, что все зависящее от Жириновского и депутатов Госдумы от ЛДПР будет сделано.
"Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО "Лефортово", сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. Все силы, все возможности фракции будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьей Фургала", - заявил лидер ЛДПР.
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.