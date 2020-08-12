Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575700112.html
Жириновский встретился с сыном Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом обещал семье политика полное содействие по всем... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:44
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
владимир жириновский
москва
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1400x0_80_0_0_cfc30ebccca988b95095e0062469ac9e.jpg
https://ria.ru/20200804/1575362930.html
https://ria.ru/20200731/1575195831.html
2
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1400x0_80_0_0_cfc30ebccca988b95095e0062469ac9e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_644d831ab4d3c3c0a062a83b270d85dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_23:0:2071:2048_1400x0_80_0_0_658592511a6dc4195c5e0c75177022a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, владимир жириновский, москва, хабаровский край, политика

Жириновский встретился с сыном Фургала

16:44 12.08.2020
30095
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Владимир Жириновский
 Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом обещал семье политика полное содействие по всем вопросам, в том числе юридическим и политическим.
"Сегодня руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский встретился с сыном Сергея Ивановича Фургала Кириллом, который учится в одном из московских вузов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале фракции.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
4 августа, 17:34
ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора
"Владимир Вольфович Жириновский обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием Кирилла в Москве, а также оказывать полное содействие семье Сергея Ивановича Фургала, в том числе, и материальное, но в первую очередь юридическое и политическое", - добавляется в сообщении.
Во фракции отметили, что все зависящее от Жириновского и депутатов Госдумы от ЛДПР будет сделано.
"Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО "Лефортово", сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. Все силы, все возможности фракции будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьей Фургала", - заявил лидер ЛДПР.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
31 июля, 06:27
Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
171435691
Обсудить 2
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВладимир ЖириновскийМоскваХабаровский крайПолитика
Рекомендуем
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Актер Дмитрий Шаракоис
"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне
Археолог-любитель Маруиш Степьен
В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
Президент МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Крымские татары резко отреагировали на предложение Зеленского
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Участники акции протеста против санкций США у консульства США в Гонконге
США спутали Китай с Африкой и нанесли удар по китайской элите
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Обложка французской газеты Libération за 12 августа 2020
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова
Кадр из фильма Довод
Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
Отдел бытовой химии в магазине
Женщина смешала два моющих средства во время уборки и умерла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния