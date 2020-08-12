Жириновский встретился с сыном Фургала

Во фракции отметили, что все зависящее от Жириновского и депутатов Госдумы от ЛДПР будет сделано.

"Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО "Лефортово", сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. Все силы, все возможности фракции будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьей Фургала", - заявил лидер ЛДПР.